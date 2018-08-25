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政治

命理老師稱人中之龍　柯文哲：子不語怪力亂神

記者林仕祥／台北報導2018/08/25 14:41
▲命理老師說柯文哲的面相是「人中之龍」，台北市長柯文哲表示，「子不語怪力亂神」，聽聽就好。（資料圖／記者葉政勳攝）
▲命理老師說柯文哲的面相是「人中之龍」，台北市長柯文哲表示，「子不語怪力亂神」，聽聽就好。（資料圖／記者葉政勳攝）

台北市長柯文哲今（25）日出席「2018西藏宗教文化展」，有命理老師說柯的面相是「人中之龍」，有更上層樓的機會，柯文哲引用論語回應，「子不語怪力亂神，敬鬼神而遠之」，這個聽聽就好，用這種態度就對了。

一位命理老師表示，柯文哲的面相是人中之龍，如果有愛百姓的心、真正想利益眾生，相信柯可以得到更多群眾愛戴；柯文哲能選上市長已經有福報，檯面上的政治人物能有這麼多人支持、這麼大的權力及力量幫助這麼多人，是與生俱來的福報，但如果能在諸佛菩薩、龍天護法加持下，定能更上層樓。但柯文哲對這種說法僅說，聽聽就好。

此外，民進黨前主席許信良昨日表示，柯文哲和黃信介很像，不管說什麼都會被諒解，也看好柯連任。柯文哲說，許信良是他新竹中學的老學長，他後來發現，他跟黃信介相同的地方是比較隨和，黃當年被叫「歐吉桑」，他被叫「阿北」，這兩個很像，至於許信良對他的看好，他同樣也說，聽聽就好。

至於民進黨台北市長參選人姚文智批評，首都市長不應該講出「兩岸一家親」這種通關密語，柯文哲說，「兩岸一家親」不涉及政治，在文化、經濟、城市交流層面，「It’s ok」，但還是那句話，沒有一個國家把自己的前途押在其他人對他的善意上，台灣是這樣，「經濟要穩固，國防還是要準備」。
 

關鍵字柯文哲人中之龍姚文智兩岸一家親許信良
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