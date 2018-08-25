還有招可用 易復發晚期卵巢癌患者別喪志

國泰綜合醫院醫學研究部主任兼婦癌中心主任何志明表示，台灣女性的卵巢癌有9成屬於表皮卵巢癌，發生中位年齡約52歲，確診的病人中，早期、晚期各佔5成，主要與組織分型有關，愈晚期發現治療就越棘手。

卵巢癌是台灣女性隱形殺手，根據衛生福利部106年度死因統計，卵巢癌位居女性奪命癌症第8位，每年約有上千名女性確診。因卵巢癌早期僅在卵巢內發展時幾乎沒有症狀，等到腫瘤漸長，壓迫到其他器官，又因症狀不典型，如下腹悶痛、消化不良、噁心等，容易和其他疾病搞混而被忽視。

（中央社記者陳偉婷台北25日電）晚期卵巢癌治療常遇瓶頸，病人可能對化療反應不佳或產生抗藥性，6個月內快速復發，且可能因腹水多，連坐臥都成難題。醫師表示，晚期卵巢癌治療仍有轉機，不要輕言放棄。

卵巢癌的組織型態分為漿液性、亮細胞、類子宮內膜及黏液性；何志明表示，台灣有許多亮細胞癌的病人，癌細胞以大腫瘤方式呈現，比較有利早期發現；但仍有45%病人是漿液性，很難早期發現，多半都因有大量腹水、腫瘤嚴重轉移才被確診。

何志明說，卵巢癌病人要達到好的治療效果，關鍵是先開刀將腫瘤盡其可能地拿乾淨，如果無法完全清除，也應盡量將腫瘤減積到1公分以下，化療反應會較好。但仍有部分病人因減積不理想、腫瘤嚴重轉移到肺部、對化療藥物產生抗藥性等，讓治療陷入瓶頸。

何志明表示，有些病人好不容易熬過辛苦的化療，但6個月內再度復發，有些病人甚至因嚴重腹水，腹脹難耐，連正常坐臥都沒辦法，生活品質很差，也對治療喪失信心。

何志明說，易復發晚期卵巢癌治療已有新的武器，可在化療時搭配血管新生抑制劑，因腫瘤長大需要新增血管增加養分，若抑制新生血管，腫瘤得不到養分就可能萎縮，產生細胞凋零，有助延長無疾病存活期。

卵巢癌另一個棘手的問題是缺乏有效的篩檢方式，何志明說，不像子宮頸癌因病程緩慢，可透過抹片有效篩檢，卵巢癌的惡化可能急速發生，目前雖有腫瘤指數檢測和陰道超音波，但仍無助早期發現。

年齡大於50歲、沒有生育、有卵巢、乳癌家族史、停經晚者，是卵巢癌的高危險群。何志明提醒，女性若有持續性腹部腫脹，腸胃不適，未必是腸胃問題，應到婦產科檢查。（編輯：陳怡璇）1070825