日甲子園傳奇總教練卸任 高懸68勝紀錄

（中央社東京25日綜合外電報導）過去48年率隊征戰日本甲子園賽事的智辯學園和歌山高校棒球隊總教練高嶋仁，今天以72歲高齡宣布卸任。他率隊征戰生涯共獲68勝，至今仍是最多勝的總教練紀錄保持人。
共同社報導，72歲的高嶋仁上午在校內舉行記者會說，早晚都會有請辭的這一天，只是剛好是現在罷了。他已在昨天轉任球隊名譽教練，總教練一職將由同校教練、現年39歲的中谷仁接任。
不再繼續擔任總教練的主因，高嶋仁說，主要是體力已無法再負荷陪著球隊打球了。
出身長崎縣的高嶋仁從1980年起擔任智辯學園和歌山高校（智辯和歌山）棒球隊總教練，率領球隊拿下一次春季甲子園冠軍、2次夏季甲子園冠軍。
他領軍的球隊總能製造出強力打線，2000年智辯和歌山稱霸夏季甲子園時，全隊共敲出11支全壘打及100支安打，到現在仍是夏季甲子園的紀錄。
朝日新聞報導，對能在甲子園保持最多勝紀錄，高嶋仁說，自己不太在意所謂的最多勝紀錄，因為這不是他打出來的，如果球員不奮力打球，這個數字也不會增加。
至於卸任主因跟身體健康有關，他說，最近身體出現不少疾病，也在吃不少的藥，再繼續做下去怕會為棒球隊的學生們帶來困擾。
高嶋仁回顧48年生涯說，最不甘心的就是無法擊敗現在人氣正旺的大阪桐蔭高校棒球隊，希望中谷仁接續他未竟之志。
日本放送協會（NHK）報導，中谷仁說，雖然接任總教練有壓力也有不安，但會在堅守高嶋仁所建立的球隊風格同時，以甲子園為目標來努力。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070825