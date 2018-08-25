日甲子園傳奇總教練卸任 高懸68勝紀錄

（中央社東京25日綜合外電報導）過去48年率隊征戰日本甲子園賽事的智辯學園和歌山高校棒球隊總教練高嶋仁，今天以72歲高齡宣布卸任。他率隊征戰生涯共獲68勝，至今仍是最多勝的總教練紀錄保持人。

共同社報導，72歲的高嶋仁上午在校內舉行記者會說，早晚都會有請辭的這一天，只是剛好是現在罷了。他已在昨天轉任球隊名譽教練，總教練一職將由同校教練、現年39歲的中谷仁接任。

不再繼續擔任總教練的主因，高嶋仁說，主要是體力已無法再負荷陪著球隊打球了。

出身長崎縣的高嶋仁從1980年起擔任智辯學園和歌山高校（智辯和歌山）棒球隊總教練，率領球隊拿下一次春季甲子園冠軍、2次夏季甲子園冠軍。