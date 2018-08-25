男孩特區大馬開唱 最後巡演歌迷狂嗨

（中央社記者郭朝河吉隆坡25日專電）90年代愛爾蘭樂團「男孩特區」（Boyzone）昨晚在吉隆坡舉行告別演唱會，4人除了演唱經典名曲外，也向已故主唱史蒂芬（Stephen Gately）致敬，場面感傷。

「BOYZONE 25週年世界巡演」除了是男孩特區在馬來西亞的首個演唱會外，也可能是最後一場的告別演唱會。現場座無虛席，除了馬來人與華人積極捧場外，也吸引許多外國歌迷購票支持。

男孩特區團員羅南（Ronan Keating）、凱斯（Keith Duffy）、米奇（Mikey Graham）與夏恩（ShaneLynch）一出場就帶來輕快的Picture of You、LoveYou Anyway 及Love is a Hurricane，接著羅南表示，90年代是個奇妙的年代，當時孕育了許多動聽金曲，而他們的歌在亞洲尤其受到歡迎，隨即獲得歌迷熱烈回應。