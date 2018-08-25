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中央社

男孩特區大馬開唱 最後巡演歌迷狂嗨

中央社2018/08/25 14:02
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者郭朝河吉隆坡25日專電）90年代愛爾蘭樂團「男孩特區」（Boyzone）昨晚在吉隆坡舉行告別演唱會，4人除了演唱經典名曲外，也向已故主唱史蒂芬（Stephen Gately）致敬，場面感傷。

「BOYZONE 25週年世界巡演」除了是男孩特區在馬來西亞的首個演唱會外，也可能是最後一場的告別演唱會。現場座無虛席，除了馬來人與華人積極捧場外，也吸引許多外國歌迷購票支持。

男孩特區團員羅南（Ronan Keating）、凱斯（Keith Duffy）、米奇（Mikey Graham）與夏恩（ShaneLynch）一出場就帶來輕快的Picture of You、LoveYou Anyway 及Love is a Hurricane，接著羅南表示，90年代是個奇妙的年代，當時孕育了許多動聽金曲，而他們的歌在亞洲尤其受到歡迎，隨即獲得歌迷熱烈回應。

全球唱片累積銷售突破1500萬張的男孩特區，不忘帶來6首曾獲得英國金榜冠軍的歌曲，如Words、AllThat I Need、No Matter What、You Needed Me、ADifferent Beat及When the Going Gets Tough，現場也跟著大合唱，沉醉在上世紀的獨特情歌氛圍。

即將推出最後一張專輯的男孩特區，也不忘向成員之一、已故主唱史蒂芬致敬，包括在Gave It All Away及Everyday I Love You的時候，播放他的原唱部分及影像片段，讓歌迷緬懷這名早逝的偶像。

四人在演唱會中也不忘帶動舞蹈，羅南甚至一度走下台與粉絲近距離接觸。最終在安可曲Roller Coaster時全場歌迷嗨得站起來與男孩特區同唱，結束這場演唱會。（編輯：陳惠珍）1070825

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