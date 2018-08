男孩特區大馬開唱 最後巡演歌迷狂嗨

(中央社記者郭朝河吉隆坡25日專電)90年代愛爾蘭樂團「男孩特區」(Boyzone)昨晚在吉隆坡舉行告別演唱會,4人除了演唱經典名曲外,也向已故主唱史蒂芬(Stephen Gately)致敬,場面感傷。

「BOYZONE 25週年世界巡演」除了是男孩特區在馬來西亞的首個演唱會外,也可能是最後一場的告別演唱會。現場座無虛席,除了馬來人與華人積極捧場外,也吸引許多外國歌迷購票支持。

男孩特區團員羅南(Ronan Keating)、凱斯(Keith Duffy)、米奇(Mikey Graham)與夏恩(ShaneLynch)一出場就帶來輕快的Picture of You、LoveYou Anyway 及Love is a Hurricane,接著羅南表示,90年代是個奇妙的年代,當時孕育了許多動聽金曲,而他們的歌在亞洲尤其受到歡迎,隨即獲得歌迷熱烈回應。