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政治

豪雨若下台北可處理好？柯文哲：時雨量78mm內沒問題

記者林仕祥／台北報導2018/08/25 15:59
▲豪雨若下在台北是否能處理好？台北市長柯文哲表示，北市目前設計，是時雨量78mm以內不會淹水，強調治水是個大學問。（資料圖／記者葉政勳攝）
▲豪雨若下在台北是否能處理好？台北市長柯文哲表示，北市目前設計，是時雨量78mm以內不會淹水，強調治水是個大學問。（資料圖／記者葉政勳攝）

南部豪雨成災，行政院長賴清德日前表示，這次雨勢，雲林、高雄、嘉義等地時降雨高達100 mm以上，不論下在哪個城市都會淹水，還要批評者來當上帝。台北市長柯文哲今（25）日被媒體詢問，如果豪雨下在台北，北市目前的排水系統是否能處理？柯強調，北市目前設計，是時雨量78mm以內不會淹水，強調治水是個大學問。

賴清德日前表示，治水有沒有成效，當地居民最清楚，這次的雨勢不論下在哪個城市都會淹水，並要批評他的人當上帝，「選擇這些雨下在哪裡，他有把握不會淹水」？強調治水非常辛苦，不要因為輕率的一句話，否定過程中大家的總努力。

柯文哲表示，現在台北市若時雨量在78mm以內還可以忍受，市府有在考慮要不要增加，工務局長跟他說，如果還有再一個任期，想提高到88mm，但那個費用會多很多。他指出，目前台北市是時雨量在78mm以內不會淹水，如果會淹就是系統上沒有去處理好。

他指出，每一個城市都有各自的防洪標準，雨量超過多少都有設計，台北市這4年透過防洪設計很多方式，包括海綿城市，以前都做硬鋪面，就是不透水鋪面，後來都在修改，「治水是大學問，有機會找北市工務局長彭振聲跟大家做專題演講」。柯文哲強調，去年大湖淹水，北市的態度是一淹水就列管改進。
 

關鍵字柯文哲賴清德豪雨治水
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