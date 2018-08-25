豪雨若下台北可處理好？柯文哲：時雨量78mm內沒問題

南部豪雨成災，行政院長賴清德日前表示，這次雨勢，雲林、高雄、嘉義等地時降雨高達100 mm以上，不論下在哪個城市都會淹水，還要批評者來當上帝。台北市長柯文哲今（25）日被媒體詢問，如果豪雨下在台北，北市目前的排水系統是否能處理？柯強調，北市目前設計，是時雨量78mm以內不會淹水，強調治水是個大學問。

賴清德日前表示，治水有沒有成效，當地居民最清楚，這次的雨勢不論下在哪個城市都會淹水，並要批評他的人當上帝，「選擇這些雨下在哪裡，他有把握不會淹水」？強調治水非常辛苦，不要因為輕率的一句話，否定過程中大家的總努力。