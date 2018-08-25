台中農場登革熱群聚延燒 4歲女童也中鏢

羅一鈞表示，台中6名個案中，4名個案在發病前曾有大里區東昇里「開心農場」及周圍活動史或工作史，另2名個案居住於大里區祥興里，雖不曾到開心農場，但於潛伏期內有到距開心農場約1公里地區活動，研判屬同一波群聚感染，該群聚相關個案累計13例。

其中台中市個案分別居住於大里區、南區及東區，為3女3男，年齡介於4歲至70多歲。4歲患者為女童，因持續發燒，目前還在住院治療，她也是今年年紀最小的登革熱個案。

（中央社記者陳偉婷台北25日電）疾管署今天公布，增7例本土登革熱病例，其中6例都跟台中市「開心農場」有關，且有1例為4歲女童，為今年年紀最小個案。目前台中群聚案已增至13人，打破近年中部群聚紀錄。

另新北市新莊區第19例個案為瓊林里60多歲男性，是已公布的新莊區第18例個案（瓊林里50多歲男性）的同住家人，目前仍於醫院治療中。

羅一鈞表示，目前觀察，新北市新莊區疫情有趨緩跡象，但台中個案不排除還會再增加。根據過去紀錄，2015年在彰化也曾發生群聚案，有11人感染，目前台中市的群聚已超越彰化紀錄，是少見的中部群聚。

大雨不斷，可能不利登革熱防治。羅一鈞表示，大雨過後的48小時內為清除孳生源的黃金時間，因蚊子可能快速產卵、孵化，若沒有及時清除，可能增加疫情擴散風險，拜託民眾務必配合孳清。

至於兒童感染登革熱，羅一鈞說，兒童感染登革熱後的4到6天為危險期，但兒童的重症風險比成人小很多，相對來說較不危險。但因小朋友出現發燒、合併頭痛症狀等，往往用哭鬧不安、焦躁來表現，家長不見得會想到登革熱；也可能因為合併腹瀉誤診為腸胃炎。

羅一鈞說，家長若發現小孩被蚊子叮過後，出現發燒、頭痛等症狀，仍應提高警覺。若到有蚊蟲出沒處，應穿長袖、長褲、使用防蚊產品。

今年截至8月24日國內共計40例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市19例（均為新莊區）、台中市15例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。（編輯：陳怡璇）1070825