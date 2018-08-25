川普推文道賀 澳洲新總理莫里森邀訪

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲新任總理莫里森（Scott Morrison）今天表示已與美國總統川普談過話，且川普向他道賀。川普去年與時任澳洲總理的滕博爾（Malcolm Turnbull）曾在電話中鬧得不歡而散。
澳洲政壇經過一週來的紛擾，莫里森昨天在自由黨黨魁改選中意外出線，取代滕博爾，成為澳洲近10年來第6位總理。莫里森在滕博爾任內擔任財政部長。
自由黨目前與較小的國家黨組成保守派執政聯盟。自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）最近幾個月民調一直落後在野的勞工黨（Labor），而澳洲必須在明年5月前舉行大選。
川普和滕博爾的關係去年2月開始惡化。根據外流的通話紀錄，川普當時為了雙邊難民協議斥責對方，之後還突然結束對話。川普形容滕博爾和美國前總統歐巴馬協商的難民協議是「蠢協議」。
然而川普今天在推特上恭喜莫里森。他推文說：「恭喜澳洲新總理莫里森。沒有比美國與澳洲更棒的朋友。」
莫里森也推文對川普說：「今晨與川普聊得很高興。我們肯定美國與澳洲的關係強度。」
總理辦公室代表形容雙方相談甚歡，還說莫里森已邀請川普訪澳。
雪梨大學政治分析家帝芬（Rod Tiffen）表示，他認為兩位領導人的私交不會影響策略關係。他今天透過電話告訴路透社：「我認為不會有太大的影響，美國在這段關係握有主動權。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070825