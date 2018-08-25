NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

川普推文道賀 澳洲新總理莫里森邀訪

中央社2018/08/25 14:54
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲新任總理莫里森（Scott Morrison）今天表示已與美國總統川普談過話，且川普向他道賀。川普去年與時任澳洲總理的滕博爾（Malcolm Turnbull）曾在電話中鬧得不歡而散。

澳洲政壇經過一週來的紛擾，莫里森昨天在自由黨黨魁改選中意外出線，取代滕博爾，成為澳洲近10年來第6位總理。莫里森在滕博爾任內擔任財政部長。

自由黨目前與較小的國家黨組成保守派執政聯盟。自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）最近幾個月民調一直落後在野的勞工黨（Labor），而澳洲必須在明年5月前舉行大選。

川普和滕博爾的關係去年2月開始惡化。根據外流的通話紀錄，川普當時為了雙邊難民協議斥責對方，之後還突然結束對話。川普形容滕博爾和美國前總統歐巴馬協商的難民協議是「蠢協議」。

然而川普今天在推特上恭喜莫里森。他推文說：「恭喜澳洲新總理莫里森。沒有比美國與澳洲更棒的朋友。」

莫里森也推文對川普說：「今晨與川普聊得很高興。我們肯定美國與澳洲的關係強度。」

總理辦公室代表形容雙方相談甚歡，還說莫里森已邀請川普訪澳。

雪梨大學政治分析家帝芬（Rod Tiffen）表示，他認為兩位領導人的私交不會影響策略關係。他今天透過電話告訴路透社：「我認為不會有太大的影響，美國在這段關係握有主動權。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070825

台中農場登革熱群聚延燒 4...高屏溪攔河堰原水濁度升 高...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan