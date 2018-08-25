川普推文道賀 澳洲新總理莫里森邀訪

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲新任總理莫里森（Scott Morrison）今天表示已與美國總統川普談過話，且川普向他道賀。川普去年與時任澳洲總理的滕博爾（Malcolm Turnbull）曾在電話中鬧得不歡而散。

澳洲政壇經過一週來的紛擾，莫里森昨天在自由黨黨魁改選中意外出線，取代滕博爾，成為澳洲近10年來第6位總理。莫里森在滕博爾任內擔任財政部長。

自由黨目前與較小的國家黨組成保守派執政聯盟。自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）最近幾個月民調一直落後在野的勞工黨（Labor），而澳洲必須在明年5月前舉行大選。