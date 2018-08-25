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影／「大樹林囝仔」慘遭私刑教訓！嚇到連忙拍片道歉

社會中心／綜合報導2018/08/25 15:18
▲自稱「大樹林囝仔」的林姓男子今（25）日凌晨PO出自拍道歉影片。（圖／翻攝自臉書）
▲自稱「大樹林囝仔」的林姓男子今（25）日凌晨PO出自拍道歉影片。（圖／翻攝自臉書）

桃園一名自稱「大樹林幫」囝仔、綽號「阿江」的林姓醉漢，日前酒後搭計程車毆打司機，造成司機眼部重傷。男子毆打影片曝光後引發網友怒火肉搜，找出林姓男子的住家，並動用蛋洗、潑漆、黏衛生棉等方式私刑，讓「大樹林囝仔」嚇到求饒， 24 日在臉書 PO 網道歉並到警局說明。但網友和多名運將仍不領情，在林男住家要求他「出來面對」，今（ 25 ）日林男 PO 出自拍道歉影片，連說了 5 次對不起，希望能平息風波。


▲林男在24日曾在臉書 PO 文道歉，但沒有效果。（圖／翻攝自臉書）

今日凌晨，林男在臉書 PO 出了約 1 分 12 秒左右的道歉影片，他表示「對不起，我知道我錯了，而且還錯得很離譜。我在這裡先跟邱姓司機道歉，對不起，因為我自己酒後失控的關係，傷害邱姓司機，真的很對不起。我會面對所有的法律責任、以及邱姓司機的後續醫療賠償費用。真的很對不起，很對不起社會大眾以及邱姓司機，真的很對不起。」過程中也不斷地鞠躬道歉，希望能平息網友怒氣。

但是網友看了仍不領情，紛紛在底下留言「你對不起沒用了！你打爆人家眼睛失明那刻開始都不用說了！」「你有家人，運將就沒有家人？好膽出來面對啊！」「同理心，你有嗎？」「啊你不是大樹林的」、「想想人家也有家人，只是討生活，你這樣做真的臭俗辣」。


▲林姓男子當時揮拳毆打司機臉部，造成司機眼球嚴重受傷，有失明危險。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

這起事件發生在 16 日凌晨，自稱「大樹林囝仔」的林姓男子酒後搭乘計程車，過程中不斷找司機麻煩，最後還揮拳重擊司機面部，造成他眼睛當場流血。林姓男子看到還嘲諷「我打你欸，不報案嗎？」影片 23 日曝光後，囂張的態度引起網友怒火肉搜。而被打的計程車司機因右眼球破裂視網膜剝離，雖已開刀 2 次，但仍有失明危險。

關鍵字計程車桃園打司機失明道歉大樹林囝仔
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