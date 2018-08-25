挺賴清德　蔡英文南下勘災：政府過去努力不是白費

南部豪雨成災，總統蔡英文今（25）日前往嘉義市視察災情，針對行政院長賴清德日前表示「不論下在哪個城市都會淹水」、「批評者來當上帝」的言論，蔡英文說，賴想表達的是這次雨量確實是超過極限值，不代表政府過去所做的努力都是白費的。

蔡英文前往嘉義朴子竹村里視察災情，她表示，昨天進行視訊會議時，有詢問嘉義縣長張花冠這裡的狀況，張強調「情況非常嚴重，應該來看一下嘉義縣的情況」。蔡英文說，這裡淹水情況持續到早上，已開始在消退中，但現在嘉義縣的災情，主要還是家禽跟豬隻的死亡。

蔡英文指出，40萬雞隻要能快速處理，避免病菌孳生，造成衛生困擾，目前已有軍方化學部隊進入，可以快速清理。不論豬隻或是家禽，都要避免孳生病菌，國軍弟兄也開始進入到緊鑼密鼓的清理工作。她表示，後續還有很多消毒的工作，務必在公共衛生上不要產生大家的困擾。