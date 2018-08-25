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政治

挺賴清德　蔡英文南下勘災：政府過去努力不是白費

記者林仕祥／連線報導2018/08/25 15:56
▲總統蔡英文南下赴嘉義勘災，安慰災民。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.8.25）
▲總統蔡英文南下赴嘉義勘災，安慰災民。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.8.25）

南部豪雨成災，總統蔡英文今（25）日前往嘉義市視察災情，針對行政院長賴清德日前表示「不論下在哪個城市都會淹水」、「批評者來當上帝」的言論，蔡英文說，賴想表達的是這次雨量確實是超過極限值，不代表政府過去所做的努力都是白費的。

蔡英文前往嘉義朴子竹村里視察災情，她表示，昨天進行視訊會議時，有詢問嘉義縣長張花冠這裡的狀況，張強調「情況非常嚴重，應該來看一下嘉義縣的情況」。蔡英文說，這裡淹水情況持續到早上，已開始在消退中，但現在嘉義縣的災情，主要還是家禽跟豬隻的死亡。

蔡英文指出，40萬雞隻要能快速處理，避免病菌孳生，造成衛生困擾，目前已有軍方化學部隊進入，可以快速清理。不論豬隻或是家禽，都要避免孳生病菌，國軍弟兄也開始進入到緊鑼密鼓的清理工作。她表示，後續還有很多消毒的工作，務必在公共衛生上不要產生大家的困擾。

至於賴清德昨日對南部雨災的談話，蔡英文說，賴清德想表達的是，這次下雨量確實是超過極端值，以致看到很多淹水的情況，但這不代表政府過去所做的努力都是白費。過去做的水利工程是有助於讓積水快速消退的，水利工程本來就是一個階段、一個階段來做。「每一次發生災害的時候，我們都會再累積更多的經驗，讓整體防災的能量能夠更高」。

蔡英文隨後仔細聆聽災民述說受災狀況，除表示不捨外，也立即指示水利處等單位更新抽水機，相關經費可以請行政院處理，讓災民可以早日清理家園，恢復居家環境。
 

關鍵字蔡英文賴清德豪雨國軍
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