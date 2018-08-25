實現飛天車 日政府邀歐美日業者共商

日本時事通信社報導，飛天車利用電能垂直起降，被定位介於飛機及小型無人機中間，令人期待能作為下一個世代的交通工具。

英國高級汽車品牌阿斯頓馬丁（Aston Martin）在今年的一場國際航空展上，展示了一款針對個人使用者，能在天空飛行的自動駕駛混合動力概念車。許多汽車大廠都將汽車未來定位在「飛天車」的研發。

由於飛天車需要比小型無人機更強的動力與電能，日本經濟產業省有意在明年度預算編列約45億日圓，協助企業與大學研發更高性能的電池與馬達。

日本放送協會（NHK）報導，為了讓行駛在路面上的汽車能像小型無人機一樣在天空飛行，日本政府新設產官會議，邀歐美民航機製造商及科技企業等參與，共同研究在天空中「駕車」的安全駕駛規定等議題。

為解決各國主要城市交通壅塞及增加物流服務效率等，歐美民航機製造公司及科技企業，正以2020年代實現在空中駕車的目標，加速相關研發工作。

日本經濟產業省與國土交通省為協助民間企業推動飛天車願景，針對實際在天空飛行時會面臨的重要課題等新設產官會議，29日將舉行首次會議。

目前這個產官會議與會成員除了日本政府相關部會，還包括歐美民航機製造商空中巴士（Airbus）及波音（Boeing）、美國共乘服務巨擘優步（Uber），及研發小型無人機的日本新創企業等業者。

會議中預料將針對空中駕車的安全駕駛規定，及國家在技術研發應給予什麼樣的政策支持等交換意見。

日本政府在產官會議後，將彙整出實現飛天車的具體時程表。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070825