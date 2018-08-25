實現飛天車 日政府邀歐美日業者共商

（中央社東京25日綜合外電報導）日本政府為討論未來汽車實際飛上天後可能面臨包括交通規則等問題，決定新設產官會議，邀歐美與日本等相關大企業共商，並盼彙整出具體時程表。
英國高級汽車品牌阿斯頓馬丁（Aston Martin）在今年的一場國際航空展上，展示了一款針對個人使用者，能在天空飛行的自動駕駛混合動力概念車。許多汽車大廠都將汽車未來定位在「飛天車」的研發。
日本時事通信社報導，飛天車利用電能垂直起降，被定位介於飛機及小型無人機中間，令人期待能作為下一個世代的交通工具。
由於飛天車需要比小型無人機更強的動力與電能，日本經濟產業省有意在明年度預算編列約45億日圓，協助企業與大學研發更高性能的電池與馬達。
日本放送協會（NHK）報導，為了讓行駛在路面上的汽車能像小型無人機一樣在天空飛行，日本政府新設產官會議，邀歐美民航機製造商及科技企業等參與，共同研究在天空中「駕車」的安全駕駛規定等議題。
為解決各國主要城市交通壅塞及增加物流服務效率等，歐美民航機製造公司及科技企業，正以2020年代實現在空中駕車的目標，加速相關研發工作。
日本經濟產業省與國土交通省為協助民間企業推動飛天車願景，針對實際在天空飛行時會面臨的重要課題等新設產官會議，29日將舉行首次會議。
目前這個產官會議與會成員除了日本政府相關部會，還包括歐美民航機製造商空中巴士（Airbus）及波音（Boeing）、美國共乘服務巨擘優步（Uber），及研發小型無人機的日本新創企業等業者。
會議中預料將針對空中駕車的安全駕駛規定，及國家在技術研發應給予什麼樣的政策支持等交換意見。
日本政府在產官會議後，將彙整出實現飛天車的具體時程表。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070825