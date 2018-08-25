台灣之光蒙塵 手機品牌奮起求生

2015年，華碩乘勝推出第二代 ZenFone，號稱全球首款搭載 4GB RAM 記憶體的智慧型手機，找來人氣歌手蕭敬騰代言；2016年第三代 ZenFone 問世，採用主流的高通處理器，是首次 ZenFone 全系列搭載非英特爾處理器，但因缺少英特爾的補貼與行銷資源，第三代ZenFone 售價較前兩代提高。

華碩於2014年發表第一代 ZenFone 智慧型手機，以最低99美元破壞性的價格橫掃台灣及東南亞，打響第一砲；第一代 ZenFone 全系列搭載英特爾 Atom 處理器，拉抬了英特爾在行動產業的聲勢，也一度逼得稱霸高階手機處理器的高通左支右絀。

（中央社記者吳家豪、江明晏台北26日電）全球手機版圖群雄併起，華碩、宏達電成為台灣唯二仍在國際舞台的手機品牌，現階段目標均為扭轉虧損，但要以有限資源出奇制勝，挑戰相當嚴峻。

2017年，華碩發表第四代 ZenFone，禮聘韓國「歐巴」孔劉擔任亞太區代言人，卻因關鍵零組件缺貨，發表時間從4、5月延後到6、7月，影響手機出貨量，也打亂了華碩手機部門損益平衡的規畫。

今年華碩捲土重來，如期推出第五代 ZenFone 手機，4月中旬在台灣開賣後，不到一個月銷量即突破3萬台，一舉奪下台灣4月單機銷售冠軍寶座，華碩並發下豪語今年在台灣市占目標將超過20%，登上第一名。

華碩 ZenFone 連五發，最大挑戰來自中國品牌，在中低階市場，華碩必須迎戰小米、Oppo 的高性價比手機，在高階市場，又碰上技術實力堅強的華為，ZenFone能否如願成為全球第7家獲利的手機品牌，有待觀察。

在中國品牌夾擊下，業界一度傳出今年第4季若未能轉虧為盈，華碩手機事業即將收攤的消息，華碩雖然嚴正否認「收攤說」，但某種程度卻反映出手機部門背負的壓力與日俱增。

宏達電在 2008 年推出全球第一款 Android 智慧手機 HTC Dream 風靡全球，成為 Android 陣營壯大的起點，並獲得「台灣之光」美譽，採取「機海戰術」的宏達電曾登上美國市占第一、兩度登上台股股王寶座。

但手機市場競爭慘烈，蘋果、三星、LG、Sony 等在高階旗艦機市場廝殺，小米、華為、OPPO 等中國品牌崛起，在中低階產品大打價格戰，宏達電旗艦機與中階 Desire 系列腹背受敵，即使找來國際巨星小勞勃道尼代言，仍難挽頹勢，由於通路布局不當、核心技術專利訴訟等內憂外患，宏達電開始走下坡。

近年，宏達電營運重心轉往 VR（虛擬實境）事業，藉由串起 VR 生態鏈，跨境影視娛樂、醫療、教育、零售與運動等產業，打下中國高階VR逾半江山，但 VR事業獲利不如預期，而手機部門因智慧機款、銷量大減，宏達電3年賠掉5個股本，今年本業仍難擺脫虧損命運。

宏達電「台灣之光」雖蒙塵仍奮戰求生，並未放棄手機事業，今年瞄準利基型市場，推出區塊鏈手機，同時持續為建構 VR、AR、AI 和 5G 的新生態努力。

整體而言，台灣手機品牌研發實力強，但缺乏足夠規模的內需市場支撐，以及行銷資源預算有限，要和年銷量超過的1億支的國際一線大廠近身肉搏，幾乎是不可能的任務，台灣手機品牌想出奇制勝，必須仰賴更精準的策略。（編輯：陸倩瑤）1070825