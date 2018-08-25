以核養綠 丁守中：只要民眾支持都會考慮

（中央社記者劉建邦台北25日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天出席中元普渡法會，會後被問對於以核養綠公投案的看法時說，公共政策就是由民意選擇，國外也曾提出應付缺電作法，只要民眾支持他都會考慮。
丁守中下午出席景美集應廟中元普渡法會，會後媒體詢問關於前總統馬英九上午到台北火車站，發送「以核養綠」公投連署書的看法。
丁守中表示，對他而言，公共政策就是由民意選擇的問題，像是國外為解決缺電問題也曾研議許多作法，只要民眾支持，他都會考慮，過去他也支持核一、二、三廠，但因核四有安全疑慮，所以未支持。
至於熱帶性低氣壓帶來強降雨，造成南部出現淹水災情，丁守中說，南部淹水情況嚴重，意味著新台幣幾百億元的治水費用全泡湯，應該追究相關單位責任。
前中國國民黨副主席胡志強昨天在北京表示，當初黨內提名台北市長參選人時，原屬意前金管會主委曾銘宗，但因丁守中堅持，曾銘宗「不忍心跟他爭」就讓給丁守中。
對此，丁守中說，從沒聽過這樣的消息，相關議題應該要詢問胡志強。
另外，丁守中也提到，預定27日上午前往台北市選舉委員會登記，未來選戰策略，仍會以批判台北市長柯文哲執政的市政缺失為主軸；至於何時公布競選團隊重要人選，他表示，因目前是農曆7月，不太適合，且競選總部近期將會成立，會一併對外宣布後續布局。
民主進步黨台北市長參選人姚文智昨天批評丁守中都更政策沒整體思維。丁守中說，這意味著姚文智沒有掌握台北市都更問題的重點，且對都更政策不夠用功，不了解問題癥結點，更不清楚他的總體規劃。（編輯：梁君棣）1070825