以核養綠 丁守中：只要民眾支持都會考慮

（中央社記者劉建邦台北25日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天出席中元普渡法會，會後被問對於以核養綠公投案的看法時說，公共政策就是由民意選擇，國外也曾提出應付缺電作法，只要民眾支持他都會考慮。

丁守中下午出席景美集應廟中元普渡法會，會後媒體詢問關於前總統馬英九上午到台北火車站，發送「以核養綠」公投連署書的看法。

丁守中表示，對他而言，公共政策就是由民意選擇的問題，像是國外為解決缺電問題也曾研議許多作法，只要民眾支持，他都會考慮，過去他也支持核一、二、三廠，但因核四有安全疑慮，所以未支持。