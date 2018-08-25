影／賴清德嘉義勘災　災害補助從寛認定

嘉義縣政府説明，埤子頭排水系統集水面積約75.25平方公里，涵蓋民雄、溪口、新港等3鄉鎮，整區的排水系統，只有北港溪，經過0823的豪雨發現多處傳出淹水災情，急需增設滯洪池來容納強降雨水；目前初估農業損失金額達1,070萬5仟元；畜牧部分，損失金額為1億5,438萬4仟元；漁業部分，損失金額8,925萬9仟元，合計初估共約2億5,434萬8仟元。

行政院長賴清德今(25)上午在農委會林聰賢主委、蔡易餘立委、張花冠縣長等人陪同，到嘉義縣新港鄉埤子頭滯洪池預定地、朴子市台十九線的荷苞嶼南側養猪場勘災。賴清德說：「對養猪場的補助將從寛認定，只要原來養多少頭，現在剩多少頭，這樣來算就好！」，列舉出數字就補助。

林聰賢指，農委會將於各災區縣市成立專案小組，全力協助處理各地受災區的復原、消毒等後續處理。

張花冠表示，0823豪雨，讓嘉義縣24小時累積雨量超過350mm，其中15個鄉鎮市累積雨量甚至超過400mm，滯洪池皆已達飽和，加上沿海區適逢大潮，導致嘉義縣部分鄉鎮的淹水，災情嚴重，幸好過去的整體治水成效，雨水才會快速退去，否則後果將會更加嚴重。

賴清德指出，請中央各部會協助地方政府重整家園，給予受災戶救助金；至於農業災損，會請農委會與地方縣府統計後，啟動天然災害補助作業，且在補助上將從寛認定，只要原來養多少，現在剩多間的數字，列舉出來就補助，不用再費功夫取事證，讓災民回復正常生活。



▲行政院長賴清德聽取災損簡報。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.25）



▲行政院支援處理小組整裝待命中。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.25）