蘇貞昌：年輕不是取決於年紀 在於有新觀念

蘇貞昌穿著女兒為他準備的粉紅色T恤，以母雞帶小雞之姿帶著現任市議員以及參選新人石一佑等人，由立法委員張宏陸等陪同深入市場，對於小巷與路尾的攤商都不放過。

（中央社記者黃旭昇新北25日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天到板橋區傳統市場拜票，他在受訪時表示，是否年輕不是取決於年紀，而是在於是不是有新觀念與熱情，只要熱情在，有理想有夢想，青春就在。

掃街過程，麥克風與喇叭聲中不斷傳來招牌的「衝衝衝」口號，蘇貞昌則不放過每一雙手，時而與豬肉攤商握手，一下又拱手拜託，對於隨行民意代表熟悉的商家，他也應邀進入店面致意、合影。

不少人見到市議員王淑慧則稱呼其外號說，「土地婆」來了。她表示，市場裡有許多熟悉的面孔，甚至從小時候看到長大。雖然基層扎根深，但要打團體戰且新人爭出頭，務必要固守根據地的傳統票倉。

新人石一佑出動家人一起發宣傳品，看見熟識的家庭主婦買菜，主動問要不要與蘇貞昌合影。沿途也有參選人發扇子，上面有與蘇貞昌合影的文宣，在大熱天很搶手。

沿路「凍蒜」聲不斷，有人要求與蘇貞昌合影、握手、請吃西瓜，蘇貞昌都來者不拒，展現人氣。他並懇託選民支持，年底一定要把票投給他，並幫忙拉票，他會繼續努力，希望讓會做事的人當選，新北市才會更好。

蘇貞昌受訪時表示，選戰其實可以很有趣、有創意。他的團隊年輕有創意，非常值得鼓勵年輕人，年輕不在於年紀，而是在於有沒有新觀念。只要有熱情與理想，就會年輕。他若當選，也會打造年輕人的舞台。（編輯：李錫璋）1070825