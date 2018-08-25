回娘家台南勘災 賴清德再度致歉

賴清德表示，他以前是台南市長，現在是行政院長，市長是推動治水工作，院長負責全國性事務，「這次大雨造成的災害，所有檢討責任由我一肩扛起，所有批評到我身上為止，希望藍綠停止互相攻擊，大家一起捲起袖子，投入救災工作，讓市民恢復正常生活」。

賴清德今天下午回娘家，視察台南市麻豆和仁德災區。他說，這次雨勢驚人，台南相當多區域24小時累積雨量破800毫米，影響非常大，他代表政府向台南及其他縣市受災民眾表示歉意，「讓你們受苦了」。

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南超大豪雨，近2萬戶人家淹水，行政院長賴清德今天回娘家視察，再度向災民致歉，重申「所有檢討責任由我一肩扛起，所有批評到我身上為止，希望藍綠停止互相攻擊。」

賴清德指出，台南市要求國軍協助，國軍會全力以赴，他已要求國防部盡力協助，第四及第五作戰區3萬7000多名國軍弟兄待命中，他從雲林、嘉義一路走來，國軍也已全力投入。

賴清德說，在農損方面，他已要求農委會啟動天然災害救助辦法，以現金救助及復耕利息補貼，讓農民迅速恢復農業施作。

至於受淹水影響的住戶，賴清德表示，行政院已決定給予現金救助，也視情節給予租稅減免，房屋如需重建也給予利息補貼，以減輕受災民眾的負擔，縣市政府作業愈快，中央政府經費愈快發放。

賴清德說，要誠實面對這次老天爺的檢驗，有成果的地方要保持加油，若經不起這次雨量的挑戰，就要檢討改進，用這樣的態度面對未來大雨的侵襲；氣候變遷只會愈來愈嚴重，面臨挑戰會愈來愈大，只有更加謙卑面對大自然的挑戰，從中學到教訓，具體應用新的策略，才有辦法把傷害降到最低。

賴清德表示，後續治水仍然要繼續，落實「逕流分擔、出流管制」措施，根據離災、防災、救災及重建，各個階段性工作要加強，包括完備法令、完善制度、人才演訓、設備提升及防水工程的持續，以打造台灣成為更有韌性的國土，每個城市成為更有韌性的城市。（編輯:陳政偉/孫承武）1070825