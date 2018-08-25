積水過後清家園 小心傳染病奪命

（中央社記者陳偉婷台北25日電）疾管署今天提醒，民眾清理雨後家園應穿雨鞋、戴手套、口罩，以免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風。其中，鉤端螺旋體病曾在莫拉克風災後造成百餘人感染，若重症致死率1成。

其中，鉤端螺旋體病是熱帶、亞熱帶地區常見的人畜共通感染病，宿主為老鼠、犬、豬等，動物感染鉤端螺旋體後，造成腎臟慢性感染，並且由尿液大量排菌，再經由尿液污染水及土壤，進而感染人類。

羅一鈞表示，大雨過後，感染鉤端螺旋體的生物可能被淹死或造成土裡的污染物浮出，增加民眾感染風險。過去在莫拉克風災時，屏東縣萬丹就曾出現百餘人感染鉤端螺旋體病，推測原因可能跟民眾在未防護下，清除污水或接觸動物屍體有關。

感染鉤端螺旋體病症狀不一，可能沒有症狀、相當輕微類似感冒，但也可能造成嚴重併發症，如肝腎衰竭、肺出血等，若重症者，死亡率約有1成。

至於類鼻疽，主要傳染途徑是由皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，但風災的大風、大雨也可能將土壤中細菌帶到空氣，也可能從口鼻接觸。根據統計，民國105年就有55人感染，病例都是散發，多發生在9月至11月；其中有3人死亡，死亡者多屬多種慢性疾病患者。

羅一鈞提醒，民眾清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷；如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

此外，羅一鈞說，降雨後，環境容易產生清水容器，易成孳生源，尤其近期多處都有本土登革熱個案，民眾應把握雨後48小時的孳清黃金期，儘速「巡倒清刷」，降低登革熱散播風險。

水災後也容易有腸道傳染病發生，疾管署提醒，淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。

同時，疾管署呼籲，盡量依「濕、搓、沖、捧、擦」步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。（編輯：梁君棣）1070825