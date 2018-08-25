鹿希派道歉記者會不忘正確文法　提醒憲哥加S

綜藝天王吳宗憲與兒子鹿希派20日現身道歉記者會，本來是宣傳兒子發新專輯，沒想到鹿希派19日在IG失言「炸市政府」，引來軒然大波，吳宗憲更是一反平常的搞笑，全程表情沉痛，記者會後現場影片流出，眼尖網友竟發現談及兒子美國學校觀感時，鹿希派不忘糾正老爸文法，一句「Who care」在旁提醒加s，相當在意英文文法。

吳宗憲在螢幕前曝光的兩個兒女Sandy吳姍儒、鹿希派都有美國求學背景，說的一口流利英文，Sandy平常主持《小明星大跟班》就經常糾正老爸英文用法，沒想到兒子鹿希派就算是道歉記者會，仍不忘提醒老爸。當天記者會，被問到鹿希派就讀的美國學校是否會受失言影響，吳宗憲先是一句「Who care」，接著又改口「Who cares」，鹿希派則在一旁點頭並小聲地說：「加s。」相當在意老爸的文法。