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政治

暴雨熱舞！段宜康扯韓國瑜後腿　反遭網友灌爆臉書罵翻

編輯中心／綜合報導2018/08/25 16:31
▲高雄受水患之苦，民進黨立委段宜康批評，對手韓國瑜出席同黨議員參選人活動，在會中唱歌跳舞，沒有苦民所苦。沒想到網友反而灌爆段宜康臉書回嗆「現在韓國瑜是高雄市長嗎？」（圖／翻攝自陳若翠臉書）
▲高雄受水患之苦，民進黨立委段宜康批評，對手韓國瑜出席同黨議員參選人活動，在會中唱歌跳舞，沒有苦民所苦。沒想到網友反而灌爆段宜康臉書回嗆「現在韓國瑜是高雄市長嗎？」（圖／翻攝自陳若翠臉書）

熱帶低壓發威，豪雨重創南台灣，高雄各地傳出淹水災情。民進黨立委段宜康昨（ 24 ）日指出，高雄還在下大雨，國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨早竟出席同黨高雄市議員參選人陳若翠競選歌曲發表會，在會場內唱歌跳舞，他批評，「大家在外頭的暴雨助興下，熱舞狂歡、高喊凍蒜！」不過，段宜康此舉反遭網友灌爆臉書，「高雄是韓國瑜當市長嗎？你怎麼不去檢討民進黨在高雄執政這 20 年來的治水經費花去哪了？」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜 24 日參加同黨高雄市議員參選人陳若翠的競選歌曲發表會，活動裡有一段象徵大家一起拚經濟、為高雄找活力的團體舞蹈，透過臉書直播後遭致批評。不少人認為韓、陳不該在高雄被豪雨重創時，還有這樣的活動。

韓國瑜昨天在永安區勘災時受訪回應，因身障團體奇異果樂團希望有一個歡樂、燦爛，而且美好的高雄，「如果我沒有出席，會讓這些身障團體的朋友們難過。」


▲國民黨高雄市長參選人韓國瑜澄清，身障團體奇異果樂團排練已一個月之久，若他沒去，會讓這些身障朋友難過。（圖／翻攝自陳若翠臉書）


▲國民黨高雄市議員參選人陳若翠競選歌曲發表會裡，有一段象徵大家一起拚經濟的團體舞蹈。（圖／翻攝自陳若翠臉書）

對於段宜康在臉書 po 出韓國瑜於活動現場跳舞助選影片，網友一面倒力挺韓國瑜，質疑高雄現在是民進黨執政，為什麼段宜康不去罵民進黨？反而硬是批評一個沒有權力的參選人，網民怒批，民進黨的雙重標準、雙重邏輯真的太噁心了。

有網友說，「還記得當年 88 風災國民黨執政被你們民進黨罵到翻過去，結果這次綠營縣市全淹水，你們民進黨竟然把錯怪國民黨、怪氣象局、怪老天爺、民進黨為什麼可以這麼不要臉」。

還有網友不禁質疑，「明明網路資訊那麼發達，為何還要用造謠抹黑的手段愚弄選民呢，高雄人民要關心的是民進黨高雄市執政，治水經費的資料，公布給人民了解，可以嗎， 88 水災淹一次，現在又淹，民進黨的治水標準在哪裡，蓄洪池的土方怎麼處理，相信大家都是受過高等教育的成年人，一定可以了解民進黨政府的治水經費文件是怎樣花的，公布公開資訊吧」。


▲民進黨立委段宜康批評國民黨高雄市長參選人韓國瑜在高雄下暴雨時，還在唱歌跳舞，網友卻一面倒力挺韓國瑜。（圖／翻攝自段宜康臉書）

關鍵字國民黨韓國瑜高雄民進黨段宜康淹水
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