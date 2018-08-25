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政治

豪雨炸嘉義淹死40萬隻雞　國軍派遣化學兵防堵疫情孳生

記者呂烱昌／台北報導2018/08/25 16:46
▲823豪雨重創嘉義與台南等南部縣市，並造成40萬隻雞、4400頭豬淹死，國軍派遣化學兵協助消毒避免疾病孳生。（圖／國防部提供 , 2018.8.25)
▲823豪雨重創嘉義與台南等南部縣市，並造成40萬隻雞、4400頭豬淹死，國軍派遣化學兵協助消毒避免疾病孳生。（圖／國防部提供 , 2018.8.25)

823豪雨重創嘉義與台南等南部縣市，並造成40萬隻雞、4400頭豬淹死，國軍持續投入救災，派遣化學兵消毒防堵疫情發生。參謀總長李喜明上將關心官兵助民復原進度與安全照顧，今(25)日代表總統蔡英文、國防部長嚴德發，慰勉官兵辛勞投入救災的付出。

中、南部部分養雞及養豬戶傳出淹水災情，為避免災後疾病孳生，陸軍第10軍團36化學兵於25日上午，由指揮官吳檍惺上校率10員官兵攜帶背負式消毒器，前往嘉義縣朴子市易達畜牧場周邊實施消毒作業，針對水溝、積水處及環境死角噴灑消毒劑，確保環境衛生。

蔡英文25日也南下前往嘉義朴子竹村里視察災情，她指示40萬死亡雞隻要能快速處理，避免病菌孳生，造成衛生困擾，目前已有軍方化學部隊進入，可以快速清理。不論豬隻或是家禽，都要避免孳生病菌，國軍弟兄也開始進入到緊鑼密鼓的清理工作。

李喜明25日上午由十軍團參謀長林文皇少將、中區後備指揮官江弘達少將等人陪同，前往嘉義縣聯信畜牧場、易達畜牧場和太保市新城社區，偕同地方首長與後備軍人輔導中心幹部等人實地勘災，在不影響救災兵力工作的前題下，了解救災部隊任務概況，對官兵不辭辛勞、終日馳援的愛民精神，表達肯定之意。

李喜明期許單位注意官兵安全與照顧，持續努力投入救災任務，給予民眾必要支援，早日協助地方政府及民眾儘速恢復家園，重返正常生活。


▲陸軍第10軍團36化學兵於25日上午前往嘉義縣朴子市易達畜牧場周邊實施消毒作業。（圖／陸軍司令部提供 , 2018.8.25)

關鍵字豪雨李喜明化學兵嘉義
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