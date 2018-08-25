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娛樂

慘遭渣男學長劈腿「兩個都喜歡」　邵雨薇淚崩提分手

記者徐郁雯／台北報導2018/08/25 16:21
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小樂（吳思賢）、邵雨薇、陳大天、楊小黎、李婕今（25）日出席《愛的3.14159》粉絲見面會，上周劇情播出邵雨薇遭林輝煌狠甩，問及現實中有無這麼慘烈的分手經驗？邵雨薇也坦言學生時期被學長劈腿，起初聽到傳聞還不信，不見棺材不掉淚的邵雨薇親眼目睹此事，傷心欲絕。

邵雨薇表示，聽同學說交往的學長與別校學姊會在不同車廂上車，最後會偷偷聚在某節車廂、手牽手，某次邵雨薇跟蹤學長，嘆說：「真有其事！」邵雨薇也說，學長有時候會帶她去圖書館念書，那位學姊也在場，兩人還裝作若無其事。


▲小樂吳思賢和邵雨薇戲外也是好友。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）


▲小樂想扛起邵雨薇。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

事後，邵雨薇直接跟學長提分手，直言：「我看到你們牽手。」學長也未否認劈腿一事，甚至還出狂言：「我兩個都喜歡！」邵雨薇也坦言，自己在感情中是默默忍受的類型，也不會想傷害對方，除了每天掉淚什麼都不會做，表示：「就算我賞他巴掌，我也不會比較愉快，我的心情出口不是這種方式。」最後直接轉學，來個眼不見為淨。


▲邵雨薇慘遭渣男學長劈腿，每天哭不停。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）


▲李婕（左起）、小樂、邵雨薇出席《愛的3.14159》粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）


▲《愛的3.14159》舉辦粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）

關鍵字小樂吳思賢邵雨薇愛的3.14159
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