慘遭渣男學長劈腿「兩個都喜歡」　邵雨薇淚崩提分手

小樂（吳思賢）、邵雨薇、陳大天、楊小黎、李婕今（25）日出席《愛的3.14159》粉絲見面會，上周劇情播出邵雨薇遭林輝煌狠甩，問及現實中有無這麼慘烈的分手經驗？邵雨薇也坦言學生時期被學長劈腿，起初聽到傳聞還不信，不見棺材不掉淚的邵雨薇親眼目睹此事，傷心欲絕。

邵雨薇表示，聽同學說交往的學長與別校學姊會在不同車廂上車，最後會偷偷聚在某節車廂、手牽手，某次邵雨薇跟蹤學長，嘆說：「真有其事！」邵雨薇也說，學長有時候會帶她去圖書館念書，那位學姊也在場，兩人還裝作若無其事。



▲小樂吳思賢和邵雨薇戲外也是好友。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）