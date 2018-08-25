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中央社

習近平喊遏制房價 長江實業上海大裁員

中央社2018/08/25 16:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海25日電）香港富豪李嘉誠家族旗下的長江實業上海公司近來傳出大裁員，分析認為長實看空中國房市，因而做出調整。長江實業上海公司相關人士對裁員一事表示不知情，未承認也未否認。

中共總書記習近平2017年10月下旬、中共19大上強調「房子不是用來炒的」後，大陸各地房市調控持續收緊。習近平更於今年7月31日的政治局會議要求「堅決遏制房價上漲」，外界認為這是明確釋放「房價不能漲」的訊號。

陸媒界面新聞報導，今年春節前後長實上海公司即下達裁員通知及補償方案，涉及投資、行銷、工程等多個部門，目前已有不少員工離職。一名部門經理提到，上海公司預計至少裁員3成。

接近長實上海公司的人士表示，長實上海公司投資部門先前還有幾名拿地投資的人員，目前只留下投資部一名負責人。

對此，界面新聞向長實上海公司求證，該公司相關人士既未承認也未否認，僅表示「不知道這件事。」

至於長實為何對上海公司展開大裁員，曾就職於長實上海公司一名員工說，長實在上海的項目少是原因之一，加上近幾年也沒有拿新的地塊或項目。

中央社查詢長江實業集團有限公司官網發現，長實在上海還有4個在售建案，包括商業及辦公樓綜合建案世紀盛薈廣場、臨湖綜合住宅建案湖畔天下、大型住宅社區御沁園、住商混合建案高‧尚領域。

一家研究機構駐香港研究經理向界面新聞表示，長實大裁員的背後，應該是認為中國房市將處於長期調整期，並不適合投資或買入新土地。

此外，中國近年面臨外資出逃壓力，先前有分析指，李嘉誠預感中國經濟面臨危機，將資產迅速轉移海外規避風險。也有專家推斷，李嘉誠是擔心會被中國政府盯上，所以及早轉移投資陣地。

自2013年出售廣州西城都薈廣場、上海東方匯金中心以來，關於李嘉誠撤資的爭論不絕於耳，但李嘉誠依舊繼續出售中國及香港的物業。

2014年，李嘉誠先後出售南京國際金融中心大廈、長圓集團股權、北京盈科中心、重慶大都會、上海盛邦國際大廈；2015年賣掉香港商業地產盈暉薈等；2016年則出售陸家嘴世紀匯廣場50%股權。

今年年初，李嘉誠擬以人民幣200億元的價格賣掉重慶一宗大型商住地塊約6成的權益，但這一轉讓後續未有新消息傳出。（編輯：張淑伶）1070825

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