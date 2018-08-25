恆春中元節豎孤棚競賽 風雨無阻舉行

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東恆春鎮一年一度的搶孤、豎孤棚競賽今天晚上舉行，雖然恆春鎮今天白天細雨綿綿，又歷經前2天的豪雨，但主辦單位已在現場擺滿坐椅，將風雨無阻的舉行。

恆春搶孤、豎孤棚競賽是恆春年度盛事，歷年來都是風雨無阻進行，曾經有一年遇到颱風，鎮公所仍然照常舉辦，沒有延期，而比賽也都能順利進行。

恆春搶孤、豎孤棚競賽被列為縣級文化遺產，早年並非年年舉行，10多年前，在前鎮長葉明順時期擴大為國際觀光活動，改為每年舉辦，而且將原來的4支孤棚柱增加為36支，為尊重傳統文化，保留中間原4支柱不比賽，開放32支柱子讓各界組隊競賽。