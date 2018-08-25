前大社鄉代會副主席當街遭擄勒索案　2嫌落網宣告偵破

高雄市政府警察局仁武分局25日宣布偵破高雄市大社區前鄉代會副主席江姓被害人8月21號遭人當街擄走並勒索8000萬元案，警方表示，在經過4天的追查，25日凌晨在雲林麥寮逮捕31歲的林姓男子與29歲的許姓男子，並且起獲綁匪用來犯案的三輛轎車，全案宣告偵破並依擄人勒贖罪，移請橋頭地檢署偵辦；另外2名犯嫌也會繼續追查。

仁武分局在接獲報案即與刑警大隊、鳳山分局、新興分局、苓雅分局、內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊共組專案小組，並報請橋頭地方法院檢察署檢察官黃世勳指揮偵辦，發現犯案歹徒經過慎密計劃，過程中為干擾警方偵辦，設立多處斷點，並以3部權利車作為犯罪接運工具，以增加警方辦案困難，經逐一調閱上千支監視器，抽絲剝繭，順利於大社區偏僻空地尋獲車輛棄置地點，一舉尋獲涉案3部汽車並進行鑑識採證。