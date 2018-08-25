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前大社鄉代會副主席當街遭擄勒索案　2嫌落網宣告偵破

記者郭凱杰／高雄報導2018/08/25 17:18
▲前大社鄉代會副主席當街遭擄勒索案，歹徒使用的3輛權利車。（圖／記者郭凱杰翻攝 , 2018.08.25)
▲前大社鄉代會副主席當街遭擄勒索案，歹徒使用的3輛權利車。（圖／記者郭凱杰翻攝 , 2018.08.25)

高雄市政府警察局仁武分局25日宣布偵破高雄市大社區前鄉代會副主席江姓被害人8月21號遭人當街擄走並勒索8000萬元案，警方表示，在經過4天的追查，25日凌晨在雲林麥寮逮捕31歲的林姓男子與29歲的許姓男子，並且起獲綁匪用來犯案的三輛轎車，全案宣告偵破並依擄人勒贖罪，移請橋頭地檢署偵辦；另外2名犯嫌也會繼續追查。

仁武分局在接獲報案即與刑警大隊、鳳山分局、新興分局、苓雅分局、內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊共組專案小組，並報請橋頭地方法院檢察署檢察官黃世勳指揮偵辦，發現犯案歹徒經過慎密計劃，過程中為干擾警方偵辦，設立多處斷點，並以3部權利車作為犯罪接運工具，以增加警方辦案困難，經逐一調閱上千支監視器，抽絲剝繭，順利於大社區偏僻空地尋獲車輛棄置地點，一舉尋獲涉案3部汽車並進行鑑識採證。

仁武分局指出，落網的兩名嫌犯分別是29歲的許姓男子以及31歲的林姓男子，兩人都有組織犯罪和槍砲等前科，警方漏夜偵訊，兩名嫌犯供稱，他們不認識被害人，是以10萬元的代價，為他人處理2億元的債務，才會在這個月21號下午，當街將大社區江姓前鄉代會副主席押上車談判，由於被害人有嚴重糖尿病，必須注射胰島素，擔心鬧出人命，才在肉票被擄走22小時之後，將他丟包在鳳山，由於落網的兩名嫌犯供詞避重就輕，警方不排除還有幕後主使者，正擴大追查。

仁武警分局呼籲，高雄市建置之「視訊傳輸網」提供警方有信心維護港都成為一個安全健康城市，警方打擊犯罪、肅清不法的決心，不容挑戰。

關鍵字仁武分局擄人勒贖丟包視訊傳輸網
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