立法院開議日期 蘇嘉全擬9/5日召集朝野協商

（中央社記者溫貴香台北25日電）立法院朝野黨團今天有共識，立法院新會期9月中旬開議。民進黨團主張9月14日開議，立法院秘書長林志嘉表示，立法院長蘇嘉全擬9月5日召集朝野協商決定開議日期。

從總統蔡英文出訪友邦，過境美國期間發生85度C事件、中國操作台灣與薩爾瓦多斷交事件，再到近日中南部豪雨造成災情等，立法院何時開議，媒體高度關注。

林志嘉下午受訪時表示，立法院何時開議，院長蘇嘉全將在立委完成報到手續後盡速召集朝野協商，預計9月5日協商有關新會期開議等相關事宜。

民主進步黨立法院黨團幹事長李俊俋表示，民進黨團主張原則上是9月14日開議，但仍須朝野協商決定，朝野協商內容包括開議日期、行政院長報告施政方針並備質詢(總質詢)相關事項等。