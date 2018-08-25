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中央社

美中貿易談判 外媒：壓力日增層級越談越低

中央社2018/08/25 16:30
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北25日電）美中第4輪貿易談判23日結束，並未取得重大突破。外媒指出，貿易戰快速升級，中美雙方壓力越來越大，談判雙方代表層級卻從6月第一輪談判的「副總理級」，降至這次的「副部級」。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，美國總統川普需要贏得11月期中選舉，保住共和黨在國會的多數席位；中國急需穩住匯率，扭轉經濟放緩的趨勢，雙方都需要在談判桌前達成協議。

報導指出，然而這次談判雙方代表層級陡降至「副部級」，使外界原本就對本次會談的成果不抱希望。中國網民則調侃下次談判估計「要派副科級」。

美中第4輪貿易磋商由中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文率團，美方率團官員則為美國財政部主管國際事務次長馬爾帕斯（David Malpass）。

BBC引述分析人士說，因為第一輪談判無果而終的教訓，所以派低級別官員進行「試探性、技術性」談判。更深層次的原因是雙方經過第一輪接觸，在談判訴求上出現不可調和的矛盾。

路透社援引美國政府一名高官表示，不看好談判取得進展的前景，因為中國尚未解決竊取智慧財產權和行業補貼的問題。

路透社又援引中國政府一名高官表示，北京不願與美國就任何限制「中國製造2025」計畫的問題進行談判，中國把這一要求看作是美國阻止中國經濟發展和技術進步。

BBC報導，然而，隨著貿易摩擦演化成持久戰，中國面臨的壓力快速增加。東方資產管理股份有限公司首席經濟學家吳慶指出，「拖延」是應對貿易戰措施中最壞的一個，拖延的時間越長，對中國越不利。

貿易戰還暴露出中國經濟長期存在的一些問題，例如積體電路等核心技術缺乏、債務風險高以及經濟運轉效率低等。（編輯：馮昭/周慧盈）1070825

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