政府處理豪雨方式　張善政批：我要是災民會很不爽

南台灣因豪雨成災，行政院長賴清德昨日指出，這次雨勢不論下在哪個城市都會淹水，還要批評者來當上帝，對此，前行政院長張善政今（25）日表示，「身為高官，最重同理心」、「我要是災民，我會很不爽」，因為超大雨量導致的淹水不能全怪政府，但大家也不會相信政府完全是零責任。

張善政表示，這次淹水政府官員的談話，先不論談話內容的正確性，但第一時間好像沒想到災民，只先想到替自己撇清責任。如果他是災民，他會急著想知道：

還要泡在水裡多久？水退後有沒人有可以幫忙清理淤泥，甚至搬運淹死的豬隻？農作物災損有補助嗎？是全額還是部分補助？如何認定損害額度？要準備什麼證明？補助多久時間可以下來？但這些東西官員都沒說，媒體也沒報，災民心情七上八下，這時聽到類似的談話，心裡當然非常不認同。