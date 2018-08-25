NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

政府處理豪雨方式　張善政批：我要是災民會很不爽

記者林仕祥／台北報導2018/08/25 16:48
▲南部豪雨成災，前行政院長張善政表示，「身為高官，最重同理心」、「我要是災民，我會很不爽」。（資料圖／記者陳明安攝）
▲南部豪雨成災，前行政院長張善政表示，「身為高官，最重同理心」、「我要是災民，我會很不爽」。（資料圖／記者陳明安攝）

南台灣因豪雨成災，行政院長賴清德昨日指出，這次雨勢不論下在哪個城市都會淹水，還要批評者來當上帝，對此，前行政院長張善政今（25）日表示，「身為高官，最重同理心」、「我要是災民，我會很不爽」，因為超大雨量導致的淹水不能全怪政府，但大家也不會相信政府完全是零責任。

張善政表示，這次淹水政府官員的談話，先不論談話內容的正確性，但第一時間好像沒想到災民，只先想到替自己撇清責任。如果他是災民，他會急著想知道：

還要泡在水裡多久？水退後有沒人有可以幫忙清理淤泥，甚至搬運淹死的豬隻？農作物災損有補助嗎？是全額還是部分補助？如何認定損害額度？要準備什麼證明？補助多久時間可以下來？但這些東西官員都沒說，媒體也沒報，災民心情七上八下，這時聽到類似的談話，心裡當然非常不認同。

張善正說，他身為一般民眾，對政府這次的處理方式也非常不高興，擔心淹死的雞隻和豬隻，會不會偷偷賣到市場？近期菜價一定會上漲，農政單位準備如何調節物價？會不會也衍生疾病？要如何清理環境避免疾病？這些政府都不太有交代。

張善政強調，他是學工程的，所以知道雨量超過防洪排水的設計容量，難免淹水，但是排洪設施有沒有發揮效能，有沒有因為防洪排水設施之助，使淹水範圍縮減、深度降低？政府有沒有事先清除排水障礙？有沒有事先關好柵門？抽水馬達是否測試過確認都能運作？

此外，如果預知雨量超過排洪設計容量，為什麼沒有淹水預告？政府手上不是有不同雨量下預測淹水範圍的「淹水潛勢圖」嗎？因應水患，政府官員有沒有防範未周失職之處？

張善政認為，超大雨量導致的淹水不能全怪政府，但是大家也不會相信政府完全是零責任。如果高官談話是依據上面這樣邏輯來表達，是不是責任比較清楚，大家比較可以接受，也不會淪落藍綠之爭呢？災後大家不要政治口水，要有同理心。這要由政府高官開始做起，否則每次有事，民調就跟著掉。
 

關鍵字張善政豪雨賴清德
豪雨重創嘉義　40萬隻雞淹死徐佳青談823　學者批卑劣政客

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan