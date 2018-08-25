政府處理豪雨方式　張善政批：我要是災民會很不爽

南台灣因豪雨成災，行政院長賴清德昨日指出，這次雨勢不論下在哪個城市都會淹水，還要批評者來當上帝，對此，前行政院長張善政今（25）日表示，「身為高官，最重同理心」、「我要是災民，我會很不爽」，因為超大雨量導致的淹水不能全怪政府，但大家也不會相信政府完全是零責任。
張善政表示，這次淹水政府官員的談話，先不論談話內容的正確性，但第一時間好像沒想到災民，只先想到替自己撇清責任。如果他是災民，他會急著想知道：
還要泡在水裡多久？水退後有沒人有可以幫忙清理淤泥，甚至搬運淹死的豬隻？農作物災損有補助嗎？是全額還是部分補助？如何認定損害額度？要準備什麼證明？補助多久時間可以下來？但這些東西官員都沒說，媒體也沒報，災民心情七上八下，這時聽到類似的談話，心裡當然非常不認同。
張善正說，他身為一般民眾，對政府這次的處理方式也非常不高興，擔心淹死的雞隻和豬隻，會不會偷偷賣到市場？近期菜價一定會上漲，農政單位準備如何調節物價？會不會也衍生疾病？要如何清理環境避免疾病？這些政府都不太有交代。
張善政強調，他是學工程的，所以知道雨量超過防洪排水的設計容量，難免淹水，但是排洪設施有沒有發揮效能，有沒有因為防洪排水設施之助，使淹水範圍縮減、深度降低？政府有沒有事先清除排水障礙？有沒有事先關好柵門？抽水馬達是否測試過確認都能運作？
此外，如果預知雨量超過排洪設計容量，為什麼沒有淹水預告？政府手上不是有不同雨量下預測淹水範圍的「淹水潛勢圖」嗎？因應水患，政府官員有沒有防範未周失職之處？
張善政認為，超大雨量導致的淹水不能全怪政府，但是大家也不會相信政府完全是零責任。如果高官談話是依據上面這樣邏輯來表達，是不是責任比較清楚，大家比較可以接受，也不會淪落藍綠之爭呢？災後大家不要政治口水，要有同理心。這要由政府高官開始做起，否則每次有事，民調就跟著掉。