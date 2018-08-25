前高雄大社鄉代遭擄 逮2嫌供稱處理債務

江男21日遭人擄走，高雄市政府警察局仁武分局獲報與刑事警察局等組專案小組偵辦，昨天深夜循線到雲林縣麥寮鄉，逮獲都有槍砲等前科的許男和林男，漏夜帶回高雄，今天宣布偵破這起擄人勒贖案，並持續追緝共犯。

（中央社記者陳朝福高雄25日電）許姓與林姓男子涉嫌擄人勒贖江姓前高雄縣大社鄉民代表，高雄市警方今天宣布逮獲兩嫌帶回偵辦。兩人警訊初步供稱，是為人處理新台幣2億元債務，才強押被害人上車談判。

專案小組鍥而不捨逐一調閱上千支的監視器，追查涉案3輛車被棄置在高雄市大社區一處空地，並順利採證到相關DNA跡證，分析鎖定藏匿在雲林縣的林男和許男涉案。

警方表示，兩人初步供稱是為他人處理2億元債務，才會公然強押被害人上車談判。警方認為供詞避重就輕，全案先依擄人勒贖罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

57歲的江男20多年前曾擔任高雄縣大社鄉民代表，還當上大社鄉代會副主席，目前已淡出政壇，轉投資生意。21日晚間，江男在大社區中正路與三民路口遭2名男子強押上賓士車，再由另一名駕駛開車，將人當街押走，被擄期間曾致電友人求救，請求籌措新台幣8000萬元。

由於江男有糖尿病需施打胰島素，加上迫於警方追緝壓力，綁匪無條件在高雄市鳳山區釋放，江男隨後搭計程車平安回家，毫髮無傷。（編輯：陳政偉/孫承武）1070825