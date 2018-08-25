「神奇泰拳」推動新南向　表演首度移師高雄

「神奇泰拳」表演邀請來自泰國北部的知名蘭那泰拳館( Lanna Fighting )演出，蘭那泰拳館全力展示泰拳的精華。承襲百年泰拳精湛技藝，以古泰拳技法、拜師拳舞等橋段，炒熱現場氣氛。泰國辦事處通才代表、高雄市政府秘書長趙建喬、秘書處處長陳瓊華也特別以泰國傳統服飾現身，身體力行宣揚泰國織品文化，現場瀰漫濃濃泰國風。

泰國文化遺產泰拳首度移師南臺灣，由泰國貿易經濟辦事處主辦，高雄市政府秘書處協辦的「神奇泰拳」表演昨(24)日晚於高雄師範大學演藝廳演出，由泰國知名的10歲泰拳好手I Oon小妹妹與蘭那泰拳館( Lanna Fighting )等團體將泰拳技法原汁原味搬上高雄舞臺。

趙建喬指出，通才代表剛上任就提出在高雄新設泰簽服務處，以加速泰國與南臺灣交流，期待繼續創造更多實質的互動交流。發展數百年的泰拳有古泰拳、擂臺、表演、健身、平民、街頭、傳統等7大派系，獲選泰國國家文化遺產。

今年四月甫上任的泰國貿易經濟辦事處通才代表精通中文，對台灣亦不陌生，此次主動申請駐台展現對我友好，任內並致力發展雙方「更親切的關係」。通才代表說，台灣和泰國關係悠久，泰國能向台灣「多看、多學習、取好處」，雙方可在文化、經貿和科技等來往交流，優勢互補，並達成長遠合作。此次首度將泰拳表演移師高雄，即具體展現泰國與高雄往前跨進一步的象徵。