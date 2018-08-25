NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

「神奇泰拳」推動新南向　表演首度移師高雄

記者許高祥／高雄報導2018/08/25 17:40
▲「神奇泰拳」表演首度移師南臺灣高雄。（圖／高市秘書處提供）
▲「神奇泰拳」表演首度移師南臺灣高雄。（圖／高市秘書處提供）

泰國文化遺產泰拳首度移師南臺灣，由泰國貿易經濟辦事處主辦，高雄市政府秘書處協辦的「神奇泰拳」表演昨(24)日晚於高雄師範大學演藝廳演出，由泰國知名的10歲泰拳好手I Oon小妹妹與蘭那泰拳館( Lanna Fighting )等團體將泰拳技法原汁原味搬上高雄舞臺。

「神奇泰拳」表演邀請來自泰國北部的知名蘭那泰拳館( Lanna Fighting )演出，蘭那泰拳館全力展示泰拳的精華。承襲百年泰拳精湛技藝，以古泰拳技法、拜師拳舞等橋段，炒熱現場氣氛。泰國辦事處通才代表、高雄市政府秘書長趙建喬、秘書處處長陳瓊華也特別以泰國傳統服飾現身，身體力行宣揚泰國織品文化，現場瀰漫濃濃泰國風。 

趙建喬指出，通才代表剛上任就提出在高雄新設泰簽服務處，以加速泰國與南臺灣交流，期待繼續創造更多實質的互動交流。發展數百年的泰拳有古泰拳、擂臺、表演、健身、平民、街頭、傳統等7大派系，獲選泰國國家文化遺產。

今年四月甫上任的泰國貿易經濟辦事處通才代表精通中文，對台灣亦不陌生，此次主動申請駐台展現對我友好，任內並致力發展雙方「更親切的關係」。通才代表說，台灣和泰國關係悠久，泰國能向台灣「多看、多學習、取好處」，雙方可在文化、經貿和科技等來往交流，優勢互補，並達成長遠合作。此次首度將泰拳表演移師高雄，即具體展現泰國與高雄往前跨進一步的象徵。 

關鍵字泰拳高市秘書處趙建喬泰國貿易經濟辦事處
一窺濕地生態奧妙　走訪高美濕地美女刺客說養生　簡單動作好健康

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan