中南部豪雨成災 農損估逾2億元

（中央社記者余曉涵台北25日電）中南部豪雨成災，農委會今天表示，截至早上11時，農業產物估計損失新台幣2億1841萬元，其中以嘉義縣最為嚴重，其次是台南市跟雲林縣。
熱帶性低氣壓為中南部帶來強降雨，各地傳出災情。行政院農業委員會今天發出新聞稿初步統計農業災損狀況。
農委會表示，截至今天早上11時，農業產物（包含農產、畜產及漁產）估計損失計2億1841萬元，其中以嘉義縣損失1億7586萬元 (占76%)、台南市損失2364萬元(占10%)、雲林縣損失902萬元(占4%)、高雄市損失650萬元(占3%)、屏東縣損失277萬元(占1%)較為嚴重。
農產損失部分，估計損失金額3062萬元，農作物被害面積1630公頃，損害程度12%，換算無收穫面積188公頃。
受損作物主要為西瓜，被害面積140公頃，損害程度14%，換算無收穫面積20公頃，損失金額303萬元，其次為落花生、其他蔬菜(萵苣、芫荽)、香蕉及食用玉米等。
畜產損失金額總計9848萬元，受損畜禽主要為雞71.8萬隻、受損金額5880萬元，其次為豬、鵝、鴨、羊、牛等。
漁產損失估計金額8926萬元，主要是虱目魚、吳郭魚、金目鱸、青斑及鰻魚等受損所致。民間設施損失則估計金額4萬元，主要為台南市水平棚架網室網子受損。
農委會說，由於目前南部縣市多處積水仍未消退，相關災情持續彙整中。嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣已公告為現金救助及低利貸款地區。（編輯：李亨山）1070825