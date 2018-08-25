深圳佳士維權風暴擴大 官媒指向境外勢力

被捕的包括畢業於北京大學的岳昕，以及來自中國人民大學、北京外國語大學、北京科技大學和湖南大學等知名大學學生。學生和工人目前下落不明。

綜合大陸官媒新華社、美國之音（VOA）和香港有線中國組報導，24日清晨，大批持盾牌的防暴警察強行闖入位於深圳與惠陽邊界的民宅，現場約10名佳士工人和50名聲援學生全部被捕。

（中央社台北25日電）持續月餘的深圳佳士公司工人維權事件風暴擴大，據報導，官方昨天出動防暴警察清場，帶走工人和聲援學生共約60人；多家官媒則發文將矛頭指向「境外勢力」，分析指這是官方將嚴打的訊號。

事件源於多名佳士科技股份有限公司工人不滿待遇並試圖組建工會後，7月中旬遭公安以尋釁滋事罪刑事拘留。消息傳出後，16所各地大學的數千名學生在網上連署要求釋放被捕人士，且有學生赴深圳聲援工人並示威。

英國廣播公司（BBC）中文網稍早前報導說，現場聲援團許多為20到30歲的左翼青年。聲援團核心成員岳昕則表示，不少參與者是馬克思主義者，他們希望維護工人階級的利益。

此外，香港南華早報此前報導，聲援團本月初在深圳坪山集會時，約40多名來自左翼網站「烏有之鄉」的中共黨員和退休幹部到場參加。

這場工人、學生和左派人士都捲入的維權行動一個多月來持續不輟，岳昕並且發出致中國國家主席習近平的公開信，呼籲釋放被捕工人和支持組建工會。

陸媒雖然幾乎未見對此事的報導，網民在媒體噤聲中於社群媒體轉發消息。就在維權行動獲得越來越多注意之際，當局昨天突然動手抓人，官媒新華社也打破沉默，在當天深夜發表題為「深圳佳士公司工人『維權』事件的背後」長文。

文章除了強調「工人為『維權』多次非法衝擊佳士公司」，並指事件背後有「推波助瀾者」，包括未合法註冊的機構「打工者中心」，以及為「打工者中心」提供資金的境外組織「勞動力」，而「勞動力」背後支持者是西方非政府組織（NGO）。

此外，官媒環球時報和光明日報今天也分別發出評論。環球時報說，這起普通的工人維權事件透過網路不斷發酵，升級為國內外輿論關注焦點，「這有些出乎意料」，深刻反映網路時代解決工人維權問題面臨的複雜局面。

光明日報則表示，此事並非單純的職工維權，背後有境外勢力的介入，是一次背景不透明、訴求不純粹、手段不合法的事件。

有分析說，新華社等官媒罕見地同時發文，代表官方將出手嚴打此事。

警察帶走學生和工人引起國際媒體廣泛報導。BBC今天在報導中透露，曾試著聯絡岳昕及另兩名聲援團成員，都沒有消息。深圳和惠州警方也未回應。（編輯：周慧盈/馮昭）1070825