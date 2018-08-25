蘭花育種推手 游生全盼藉花博推廣花卉

（中央社記者趙麗妍台中25日電）游生全運用理工背景投入蘭花育種，打造溫室農場工法，至今已培育超過萬種蘭花，他希望透過2018台中世界花卉博覽會，推廣台中優質花卉，使國人應用花卉於日常，落實生活美學。

游生全大學畢業後，先在學校教書，他非農業科系畢業，但因為喜歡蘭花，後來他運用理工背景投入蘭花育種，因此開啟蘭花育種溫室農場契機。

游生全早期栽種「嘉得利亞蘭」聞名全台，因受限於花期（每年1至2月份）固定，無法進行花期調節，故改學習栽種蝴蝶蘭，他育種出的蘭花更曾獲得美國蘭藝協會最高榮譽獎、台灣國際蘭展組合盆花總冠軍及台北國際花博室內花卉競賽銀牌獎的榮譽。