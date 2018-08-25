開聯結車不忘唸書 連考3年如願錄取博士班

（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）43歲范文鴻，從小家境困難，為了幫忙照顧弟妹，從小就開始打工貼補家用，現已是貨運公司老闆的他，仍好學不倦，今年如願錄取博士班，開心直呼「要開聯結車去上課」。

范文鴻受訪表示，他是一個佃農之子，因家境困難，小學曾幫忙到田邊撿蝸牛，送到雜貨店換現金，也曾每天騎10多公里的腳踏車送報紙；國中時則要跟著爸爸到市場賣豬肉、西瓜，和其他同學相比，可說毫無童年可言。

為了躲避家事，范文鴻高中時刻意就讀基隆海事學校，原以為可以藉此當個輕鬆的學生，豈料，每天清晨4時就得起床出門，夜深了才能回到家，通學的日子也是相當辛苦，直呼「根本沒比較輕鬆」。