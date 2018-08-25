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開聯結車不忘唸書 連考3年如願錄取博士班

中央社2018/08/25 16:59
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）43歲范文鴻，從小家境困難，為了幫忙照顧弟妹，從小就開始打工貼補家用，現已是貨運公司老闆的他，仍好學不倦，今年如願錄取博士班，開心直呼「要開聯結車去上課」。

范文鴻受訪表示，他是一個佃農之子，因家境困難，小學曾幫忙到田邊撿蝸牛，送到雜貨店換現金，也曾每天騎10多公里的腳踏車送報紙；國中時則要跟著爸爸到市場賣豬肉、西瓜，和其他同學相比，可說毫無童年可言。

為了躲避家事，范文鴻高中時刻意就讀基隆海事學校，原以為可以藉此當個輕鬆的學生，豈料，每天清晨4時就得起床出門，夜深了才能回到家，通學的日子也是相當辛苦，直呼「根本沒比較輕鬆」。

後來，范文鴻考上大學，為了賺學費，他先是到市場賣豬肉，20歲那年還拿出積蓄，開了一間超商，22歲時又考到聯結車駕照，開大貨車賺錢，一邊工作、一邊唸書的日子持續好幾年，大學畢業後，又報考研究所，同樣在開車工作與課業之間來回奔波。

范文鴻說，2007年時碰上金融海嘯，石油價格飆漲，成了貨運危機，許多貨運司機罷工，而他是少數願意繼續跑車的司機，在一次機緣接下載運磚頭的工作，打出口碑，2010年時創立起重公司、貨運公司。

范文鴻創立公司後，變得更加忙碌，工作接不完，導致無法在6年內完成碩士學業，這對好學的他來說，非常可惜，為了彌補從小到大沒能好好念書的遺憾，他利用開聯結車的空檔，開始唸書，準備跳過碩士、直接挑戰博士班。

3年前，范文鴻用同等學歷報考博士班，但面試教授一句「你連碩士都過不了，怎麼通過博士班？」連考2年都鎩羽而歸，今年他再度挑戰，終於被教授看到他的毅力，成功錄取中華大學工程與科學博士班，他開心直呼「我要開聯結車去上課」，也希望用自己的故事，鼓勵更多人一起學習。（編輯：李錫璋）1070825

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