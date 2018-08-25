批徐佳青白癡邏輯　包正豪酸：找到「公民不服從」理由

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今（ 25 ）日在臉書發文，引述徐佳青 823 當天在 TVBS 節目《少康戰情室》的發言，「 823 是共產黨在跟國民黨打仗，不是跟民進黨打仗，台灣士兵是為國民黨而犧牲，都是因為國民黨在中國節節敗退來到台灣，這值得紀念嗎？大家要好好想一想。」

適逢 823 戰役 60 週年，然而民進黨副秘書長徐佳青日前上節目卻說「 823 難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？這樣子的紀念有意義嗎？」引起外界一片譁然。學者包正豪諷刺道，依照徐佳青的邏輯，讓他找到可以不繳稅的「公民不服從」理由，痛批徐佳青根本是個「只有黨派，而無國家」的卑劣政客，呼籲民進黨應該將她開除。

包正豪諷刺道，感謝徐佳青讓他找到可以不繳稅的「公民不服從」理由，依照徐佳青的邏輯， 823 是共產黨和國民黨打仗，不是跟民進黨打仗，所以不用紀念，「因此這裡面政府不見了，國家也不見了，只有黨派。」

包正豪表示，依照這樣的邏輯「民進黨政府憑什麼從我身上徵稅？憑什麼昨天開我一張『違規左轉』的罰單？碰到斷交憑什麼要我們團結？憑什麼要我們遵守法律？」我們可以不斷複製這些句子，代換裡面的主要談論對象就好。

包正豪痛批，從這個荒謬的現象來看，可以發現徐佳青骨子裡就是「只有黨派，而無國家」的卑劣政客，民進黨還任用她當高官，而面對這樣的白癡邏輯，民進黨也沒人出面澄清，「我能不能解釋成民進黨其實支持這樣的立論，也只有黨派，而無國家？既然如此，我為什麼要愛台灣？現在 TMD 是民進黨在執政啊！」最後他也強調這樣的發言相當荒謬，「民進黨該要開除徐佳青這種毫無國家意識的傢伙！」



▲包正豪臉書全文。（圖／翻攝自臉書 , 2018.08.25）