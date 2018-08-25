賴清德宣布雲林農損已達標準　啟動現金救助補助水利建設

賴清德表示，自己代表中央政府向雲林受災鄉親表達歉意，很遺憾讓大家受苦了！關於李進勇縣長提出的客子厝大排二期工程、水利應急工程需求、農業現金災害救助，行政院都會予以協助，特別在水利應急工程部分的確有實質必要性，將請水利署及各大河川局與各縣府合作，讓民眾感受到政府治水成效。

0823豪雨造成雲林轄內淹水，尤以口湖、水林、元長、大埤等鄉鎮為嚴重，今(25)日行政院長賴清德率領水利署長賴建信、農委會副主委李退之、行政院祕書長卓榮泰等人到雲林關心災情，縣長李進勇陪同並就農損與復耕補助、治水工程、沿海公共設施、災後復原垃圾處理問題向賴清德請命，賴院長允諾全力協助並現場宣布雲林縣農損已達天然災害現金救助標準，以及家戶淹水中央加碼補助二萬元，幫助受災的雲林鄉親早日重建家園。



▲賴院長於勘災中當場允諾全力協助雲林縣災後復原。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）

賴院長也在現勘會場立刻打電話給農委會主委林聰賢，當場宣布雲林縣已達到「農業天然災害救助辦法」現金救助與低利貸款標準；至於遭受水患的一般住戶，行政院決定給予每戶兩萬元的救助，視情節還可得到租稅減免，若有重建需求，還有利息補貼的優惠，也請各縣府、鄉鎮市公所、村里長協助彙整資料，協助民眾迅速恢復正常生活。



▲賴院長與李縣長視察客子厝大排抽水站內部設施。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）

李進勇表示，今日賴院長到訪主要關心雲林縣水利設施及農業災損狀況，目前客子厝大排的第一期工程已順利進行，後續仍有第二期的工程4.27億需求，二期工程完成後可減少淹水面積136公頃，希望中央支持與協助；此外，縣府也提出約4億元的應急工程需求，建設涵蓋各鄉鎮重要大排，希望能從速解決最基本瓶頸段改善及排水功能提升建設，賴院長當場承諾協助籌措經費，盼中央地方攜手，讓鄉親們免於水患威脅。



▲李縣長就農損與復耕補助、治水工程、沿海公共設施、災後復源垃圾處理問題向賴院長請命。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）

李縣長感謝賴院長立即電話聯繫農委會林主委，為縣民爭取到天然災害現金救助，已責成農業處會同各鄉鎮市公所進行農損查估，希望在最短的時間內讓農民得到實質救助，至於復耕部分，縣府也向中央要求要比照105年梅姬颱風農業復耕的專案補助辦理，希望減輕農民負擔。再者，沿海地區養殖區的公共設施也因此次豪雨受損嚴重，造成養殖戶慘重的損失，賴院長也同意將指示漁業署協助進行該公共設施的修復。



▲行政院於網頁公告雲林縣為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.08.25）

李縣長亦指示，關於中央加碼淹水家戶的二萬元補助申請，請社會處針對申請過程民眾可能衍生的疑慮與困難即早規劃因應作為，以利在最短時間內協助民眾重建家園。



▲第一期抽水站增設已完成，一滯洪池及相關工程施作中，計2.6億經費。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）

客子厝大排系統由水利署101年規劃完成，總改善經費約16.4億，以辦理排水路改善、抽水站、滯洪池等改善策略提高區域排水抗洪能力。第一期抽水站增設已完成，一滯洪池及相關工程施作中，計2.6億經費。接續的第二期工程客子厝幹流及主要支流治理工程，既有護岸加高工程552m，新建護岸治理工程1,932m(含橋梁6座、渡槽2座改建及用地費)等，約4.27億元。