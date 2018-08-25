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中央社

暴雨農損破2億 沈榮津：嚴密監控下波西南氣流

中央社2018/08/25 17:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北25日電）中南部暴雨釀災，防災中心指揮官、經濟部長沈榮津表示，目前災情已獲控制，初估農損約新台幣2.18億元。將從災後協助與環境清理「雙管齊下」，並嚴密監控下波西南氣流對台影響。

沈榮津今天坐鎮中央災害應變中心，下午4時接受媒體訪問，並公布中南部暴雨災情最新情況。他表示，本次豪雨造成6人死亡意外，數萬戶停電，但經台電積極搶修，目前僅剩下約百戶未復電，全台供水則已恢復正常；此外，鐵公路運輸方面也已經恢復正常。

沈榮津表示，在災後重建方面，將分兩階段進行，首先是災後協助。經濟部將會協助各地方政府加調抽水機，加速淹水地區的排水。其次是協助民眾清理家園環境，這部分會請環保署、衛福部協助地方政府做環境清理與衛生消毒，特別是注意大雨過後登革熱防治。

外界關切，暴雨過後，馬上又有下一波西南氣流將侵襲台灣。對此沈榮津表示，根據氣象預報，今晚會開始降雨，但雨勢不大，明天雨勢會轉強，氣象局會持續監控。經濟部已要求農政單位加強監視土石流警戒區情況，並要求水利署加強調撥抽水機，配置在容易淹水的幾個「熱區」。

此外，沈榮津也指示目前施作中的工程、堤防等，必須做好設施保全，並加強監控山區道路情況。

媒體提問，此次農損集中哪些縣市、預計加派多少抽水機？沈榮津表示，這次農損主要集中在雲林、嘉義、台南、高雄等縣市，至於抽水機的調撥，行政院長賴清德已經指示，會儘量滿足各地方政府的需求。（編輯：林孟汝）1070825

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