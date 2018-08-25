暴雨農損破2億 沈榮津：嚴密監控下波西南氣流

（中央社記者邱柏勝台北25日電）中南部暴雨釀災，防災中心指揮官、經濟部長沈榮津表示，目前災情已獲控制，初估農損約新台幣2.18億元。將從災後協助與環境清理「雙管齊下」，並嚴密監控下波西南氣流對台影響。

沈榮津今天坐鎮中央災害應變中心，下午4時接受媒體訪問，並公布中南部暴雨災情最新情況。他表示，本次豪雨造成6人死亡意外，數萬戶停電，但經台電積極搶修，目前僅剩下約百戶未復電，全台供水則已恢復正常；此外，鐵公路運輸方面也已經恢復正常。

沈榮津表示，在災後重建方面，將分兩階段進行，首先是災後協助。經濟部將會協助各地方政府加調抽水機，加速淹水地區的排水。其次是協助民眾清理家園環境，這部分會請環保署、衛福部協助地方政府做環境清理與衛生消毒，特別是注意大雨過後登革熱防治。