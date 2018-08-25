影／南下勘災　賴清德：誠實面對這次老天爺的檢驗

行政院長賴清德今（25）日南下雲林、嘉義、台南及高雄等，淹水較嚴重縣市勘災，下午至台南市三爺溪排水勘災，賴清德表示，誠實面對這次老天爺的檢驗，有成果的地方要保持，繼續加油，如果禁不起這次雨量挑戰的，我們就檢討改進，我們必須要用這樣的態度，面對這次的大雨，也面對未來任何一次大雨的侵襲。

賴清德指出，特別要因時因地制宜，這個原則要充分掌握，例如仁德就和剛剛去的麻豆區域不同，我們總合性的治水，一定要因時因地制宜來施行，該疏濬的地方就疏濬；該建置滯洪池的地方就建置滯洪池；該設分洪道的地方就設分洪道；該築起堤防，用重力排的地方，就築起堤防，我們一定要妥善地把這一套總合性的治水，充分應用在台南市每一個區域，

賴清德進一步說，除此之外，我們必須以科學模擬未來的挑戰，及早因應，如此才有可能將每一次的傷害降到最低。也要採用新的產品，之前聽過賴署長的簡報，現在有移動式、組合式的水閘門，如果試驗有效的話，工業區就可以做。賴清德提出，當水要快溢過堤防，我們可以緊急通知廠商，廠商立即用移動式、組合式的水閘門，就有辦法降低損害。甚至看哪一條溪的沿岸，一發現有什麼問題時，沿線的住戶，可立刻圍起移動式、組合式的水閘門，這也可以幫助地方降地淹水的衝擊。

台南仁德滯洪池。(圖/記者陳聖璋攝，2018.8.25)

賴清德強調，氣候變遷只有愈來愈嚴重，換句話說，我們面臨的挑戰，會愈來愈大，我們只有更加謙卑面對大自然的挑戰，從中學到教訓，據以擬訂新的策略，才有辦法將傷害降到最低。