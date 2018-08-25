紀念乙末保台戰爭 彰縣辦紀念活動

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）為緬懷乙末保台戰爭，彰縣府今天舉辦紀念活動，彰化縣長魏明谷、客委會主委李永得及烈士吳湯興的後代出席，魏明谷表示，八卦山在乙末戰爭占有重要地位，期盼民眾了解。

彰化縣政府今天在八卦山乙末保台紀念公園，舉辦「1895乙末保台彰化之役紀念活動祭祀典禮」，出席的有魏明谷、李永得以及參與保台之役烈士吳湯興的後代吳振雄等人。

西元1894年，中日爆發甲午戰爭，清朝戰敗割讓台灣，1895年，日本要接受以及統治台灣時，台灣人群起抵抗、爆發戰爭，其中規模最大的是在八卦山發生的乙末保台灣戰爭，帶領抗日義勇軍的吳湯興等人都在戰爭中陣亡。