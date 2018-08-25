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台薩斷交 劉世芳：總統凸顯兩岸是國際問題

中央社2018/08/25 17:26
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者溫貴香台北25日電）民進黨立委劉世芳今天說，總統蔡英文處理台灣與薩爾瓦多斷交事件時，在戰略上成功凸顯台灣問題不是中國內政問題，而是國際問題。

至於台灣邦交國數量多寡的問題，劉世芳在接受中央社記者訪問時表示，台灣自己定義即可，而且台灣的護照還是全世界通行，台灣經貿也早已融入世界經濟體系，本來就是國際社會的一員。

曾任立法院外交及國防委員會召委、行政院秘書長與總統府副秘書長的劉世芳說，蔡總統的談話明確定義，兩岸關係不只是台灣與中國之間的問題，也是區域問題的一環，中國的做法是在破壞國際秩序，總統將斷交視為「國際情勢」，強調中國的舉措已經破壞「國際和平」、破壞台海兩岸和平穩定。

劉世芳說，台海穩定從來不是只涉及中國與台灣，而是美國、日本、韓國都涵蓋在內，這是總統的戰略。

她表示，中國使得薩爾瓦多與台灣斷交，引起美國行政與立法部門很大的反彈，國際媒體也高度關注，凸顯兩岸問題已是國際問題，不是中國所說的內政問題，總統戰略非常清楚，但戰術上保持模糊。

劉世芳認為，總體而言，就兩岸關係的處理，蔡總統算是成功，在國際社會獲得同情之外，美國友人很喜歡她，很多人幫她講話。

劉世芳說，在台灣內部，領導者的責任是要團結國內，戰術上要針對台灣面對的問題向不同意見者一一溝通，簡言之就是台獨是台灣內部問題，不是國際問題，「要不要獨立是台灣內部問題」，內部矛盾要內部解決。

她建議總統或執政黨領導人與在野勢力多互動，包括綠營內部獨派勢力在內。她認為，如果內部能夠盡速整合成功，將有利於民進黨年底的選情。（編輯：張均懋）1070825

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