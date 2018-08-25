「天價治水」擋不住暴雨炸南台　水利署抓釀災禍首

經濟部水利署表示，目前台灣對於各縣市區域排水規畫的保護標準為 10 年重現期，若換算成累積雨量，視各地情形從 100 多毫米至 300 多毫米不等。舉高雄市美濃地區排水系統為例，保護標準 10 年，能承受的降雨量是 349 毫米，但此次熱帶低壓帶來的雨量卻是 514.9 毫米。

熱帶性低氣壓 23 日清晨從屏東登陸，為南臺灣帶來驚人雨量，造成南部多處淹水成災。水利署今（ 25 ）日指出，這次淹水最嚴重的高雄、台南、嘉義縣市，累積雨量動輒高達 400 、 500 毫米，已超過 100 年重現期，遠遠超越目前區域排水只有 10 年保護標準的承受能力。



▲雨炸南台灣，多處地區淹水嚴重。（圖／翻攝自台南諸事會社）

至於台南市安順寮排水系統 10 年的保護標準，可承受的降雨量是 283 毫米，但這次累積了 499.8 毫米；同樣情況也發生在嘉義市，以八掌溪支流排水為例， 10 年保護標準是 137 毫米，但所下的雨量是 563.5 毫米。水利署表示，如要這些區域排水承受這樣的雨量，必需超過 100 年重現期的保護標準才不會造成淹水。

對外界質疑區域排水為何只有 10 年？水利署進一步說明，政府投入治水預算前，各縣市區排的保護標準只有 2 年，自 2006 年易淹水地區水患治理計畫開始，全台各縣市區域排水系統共 1673 條，中央和地方攜手合作 12 年，才一步步把區域排水的保護標準從 2 年提升至 10 年。若要把保護標準提升到 100 年，所花費的治水預算將是天文數字，耗費的時間更是不可想像。



▲水利署表示，目前台灣各縣市區域排水規畫的保護標準為 10 年重現期，此次雨量已超過 100 年重現期。（圖／翻攝自台南諸事會社）

水利署強調，面對氣候變遷越趨頻繁的暴雨，目前的區域排水仍無法抵禦，水利署已著手以「逕流分擔、出流管制」為思考方向，提高各縣市承受災害的韌性。