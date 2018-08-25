泰國救護急先鋒 善堂搶第一

以超過百年歷史的華僑報德善堂來說，是在1910年由12名華僑所創立，效法北宋年代的大峰祖師善行義舉，並以施殮義葬為志業，後來拓展至社會慈善福利事業，舉凡賑災恤難、濟弱扶傾和消防救護等，都可見他們的身影。

泰國善堂令人印象最深刻的是捐棺木，多數泰國人篤信佛教，行善布施是日常生活中的小事，遇有貧困人家亡故無力辦理後事，就以捐棺幫助弱勢家庭。

（中央社記者劉得倉曼谷25日專電）在台灣發生意外事故，最先趕到現場的是消防救護單位，但在泰國則是民間組織－善堂的救護志工。遍布泰國各地的善堂，秉持著救援濟弱的善心，正好切合佛國的慈善精神。

泰國普吉島在2004年12月發生南亞大海嘯，死傷無數，泰國各地的善堂發動志工前往救災並協助災民，也捐贈許多棺木給予罹難者。

2015年8月17日曼谷四面佛爆炸案發生時，大曼谷地區的善堂救護車和志工全部出動趕往現場，將傷患送到曼谷的數十家醫院，超過百名傷患在爆炸案後半小時之內都送抵醫院救治，這些善堂志工發揮很大作用。

泰國多數的善堂都配備有救護志工和救護車輛，隨時接收無線電傳來的急難訊息，在2011年曼谷水災後更配備有快艇等，協助車禍、火警等意外發生時的緊急救護和後送的任務。其他如自殺或溺水死亡的屍體運送也由這些志工們協助。

一名居住在曼谷市的張姓老僑指出，泰國政府早年財政短缺，無力負擔民間緊急救護工作，事業有成的華僑本於善心捐助，也可以抵稅，逐漸發展至今。

在泰國做好善事、積功德是許多人日常生活的舉手之勞，何況是以救人為志業的善堂，不但有許多志工義務幫忙，也獲得美名，善堂也成為泰國社會中重要的消防救護與社福慈善機構。

泰國76省和曼谷市幾乎都設有善堂，擔負著緊急危難事故的救護工作，以及抓蜂捕蛇等任務，在曼谷市有多所善堂，其中華僑報德善堂和義德善堂最具規模，前者並附設有醫院和大學等，其他還有道德善堂、宏德善堂及崇德善堂，外界稱作是泰京五大善堂。

在曼谷大街或在泰國的山區或海濱道路若聽到急促鳴笛聲，就知道又有緊急危難事故發生，善堂的救護車就穿梭在事故現場與醫院間。（編輯：林憬屏）1070825