李進勇視察0823豪雨農損　建請中央從速從優補助

8月23日豪雨除造成雲林縣沿海水林、口湖等鄉鎮淹水慘重外，更釀成全縣全面性的農業災損，縣長李進勇今（25）日上午特地前往虎尾地區視察玉米、花生及木瓜等農損情形，並建請中央逕行公告雲林縣為天然災害現金救助區、加碼補助協助復耕及補助修復口湖養殖專區公共堤防。

李進勇表示，8月23日豪雨造成縣內嚴重淹水，造成全面性的農業災損，經統計至25日上午農業損失已逾653萬元，目前損害較嚴重之作物為落花生、食用玉米、蔥及葉菜類等。待沿海鄉鎮田區積水逐漸退去後，損害面積將會提升，加上作物經長時間泡水必定造成重大之損害，如經太陽曝曬後，農民損害必將更為嚴重，希望中央農政單位可以從速從優補助照顧農民、盡速讓農民復耕。