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李進勇視察0823豪雨農損　建請中央從速從優補助

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/25 18:17
▲李進勇視察元長地區花生農損情形。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）
▲李進勇視察元長地區花生農損情形。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）

8月23日豪雨除造成雲林縣沿海水林、口湖等鄉鎮淹水慘重外，更釀成全縣全面性的農業災損，縣長李進勇今（25）日上午特地前往虎尾地區視察玉米、花生及木瓜等農損情形，並建請中央逕行公告雲林縣為天然災害現金救助區、加碼補助協助復耕及補助修復口湖養殖專區公共堤防。

李進勇表示，8月23日豪雨造成縣內嚴重淹水，造成全面性的農業災損，經統計至25日上午農業損失已逾653萬元，目前損害較嚴重之作物為落花生、食用玉米、蔥及葉菜類等。待沿海鄉鎮田區積水逐漸退去後，損害面積將會提升，加上作物經長時間泡水必定造成重大之損害，如經太陽曝曬後，農民損害必將更為嚴重，希望中央農政單位可以從速從優補助照顧農民、盡速讓農民復耕。


▲李進勇縣長視察林內地區木瓜農損情形。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）

李進勇向中央提出的三點訴求：1.建請中央依農業天然災害救助辦法第 6 條規定直接公告本縣為現金救助及低利貸款地區。2.本縣為落花生主要產區，本次豪雨造成落花生嚴重損害，產量將不足供應國內需求，並影響來年種植之種子量，建議中央比照「105年風災重建產業專案輔導措施」，除災害現金救助外，加碼補助以協助落花生農民的復耕。3.口湖養殖專區公共堤防潰堤，受損嚴重，建請中央專案補助修護。


▲玉米田受淹水侵泡損失情況嚴重。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）


▲李進勇縣長視察虎尾地區玉米農損情形。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.25）

關鍵字淹水農業災損李進勇災害救助
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