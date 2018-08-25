NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

水利署：暴雨逾百年重現期 遠超過區排承受能力

中央社2018/08/25 18:06
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北25日電）中南部暴雨造成許多地區嚴重淹水，水利署檢視災情後指出，嚴重淹水地區累積雨量動輒高達4、500毫米，已超過100年重現期，遠超過目前區域排水僅10年保護標準的承受能力。

水利署強調，全台區域排水的保護標準已從2年提升為10年，優於許多先進國家，但是面對氣候變遷愈趨頻繁的暴雨，現在的區域排水還是無法抵禦，因此水利署已經著手以「逕流分擔、出流管制」為思考方向，提高各縣市承受災害的韌性。

水利署今天發布新聞稿指出，目前台灣對於各縣市區域排水所規劃的保護標準，是10年重現期，換算成累積雨量，視各地情形，從100多毫米到300多毫米不等。

以高雄市美濃地區排水系統為例，保護標準10年，所能承受的降雨量是349毫米，但這次熱帶低壓所帶來的雨量卻是637.5毫米；此外，台南市安順寮排水系統10年的保護標準，換算成所能承受的降雨量是283毫米，但是安順寮排水卻累積了677毫米。

同樣的狀況也發生在嘉義市，以八掌溪支流排水為例，10年的保護標準是137毫米，但所下的雨量卻是589.5毫米。

水利署表示，這些區排如果要能承受這樣的雨量，必需是超過100年重現期的保護標準，才不會造成淹水。

外界質疑，近年來政府投入龐大的治水預算，何以這些區域排水的保護標準只有10年，對此水利署解釋，在政府投入治水預算前，各縣市區排的保護標準其實只有2年，把保護標準提升到10年，是從民國95年易淹水地區水患治理計畫開始，而全台各縣市區域排水系統共1673條，中央及地方攜手合作陸陸續續做了12年，才一步一步把區域排水的保護標準從2年提升到10年。

水利署強調，如果要把保護標準提升到100年，所花費的治水預算將是天文數字，耗費的時間也不可想像。因此，目前已著手以「逕流分擔、出流管制」為思考方向，提高各縣市承受災害的韌性。（編輯：楊玫寧）1070825

一帶一路有陰影 沿線居民普...總統承諾改善排水設施 讓民...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan