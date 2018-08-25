研調：8月電視面板大漲 9月備貨尾聲價格回穩

群智諮詢調查，32吋面板市場備貨持續強勁，價格維持上漲趨勢，繼8月每片上漲4美元（約新台幣122.64元）的較大漲幅後，預計9月將小幅上漲1美元（約新台幣30.66元）。

群智諮詢說，8月電視整機廠商持續積極備貨，尤其是歐美市場需求旺盛，液晶電視面板市場供給偏緊，價格維持上漲趨勢，但9月備貨逐步進入尾聲，面板價格漲勢將緩和。

（中央社記者潘智義台北25日電）8月電視面板價格大漲，但研調機構群智諮詢指出，9月歐美市場備貨逐步進入尾聲，拉貨力度將逐步減弱，使部分尺寸面板價格止漲回穩，部分尺寸小幅上漲。

調查顯示，39.5吋至43吋面板在8月維持4至5美元的漲勢，預計9月漲勢縮小到1至2美元。

群智諮詢分析，49吋至50吋面板方面，因新增8.6代線產能的快速攀升，帶動50吋面板供應能力增強，逐步緩解供應壓力。8月49吋面板價格上漲5美元（新台幣153.31元），50吋均價小漲3美元（新台幣91.98元）。9月隨著供應量持續增加，預計供需趨於平衡，價格持平。

另外，55吋面板受下游產品獲利驅動，8月價格持續上漲3美元，預計9月價格止漲回穩。大尺寸面板方面，8月均價受下游廠商獲利驅動小幅上漲，預計9月歐美需求減緩，產品價格持平。（編輯：楊玫寧）1070825