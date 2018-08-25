選手練肖話抒壓 中華射箭女團闖金牌戰

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達25日電）賽前中華女子射箭隊教練倪大智心生一計，要求上場選手各準備10個聊天話題，女將聊得熱烈，手感也火燙，4強賽以5比3射下中國，隊史相隔16年後重返亞運反曲弓女團金牌戰。

前2天射箭登場的個人對抗賽與混雙團體對抗賽，中華隊僅反曲弓女將雷千瑩挺進銅牌戰、複合弓混雙挺進金牌戰，隊內氣氛有些小低迷，今天輪到金牌大熱門的反曲弓女團出賽，倪大智希望選手彼此「練肖話」來舒緩緊張與壓力。

倪大智胸有成竹地說：「上場前，我求大家要準備聊天話題，比賽中不能冷場。」比賽中因採輪流發射，還要等待對手成績，「我有算過，一個人準備10個話題，不多也不少，比賽剛剛好射完。」