選手練肖話抒壓 中華射箭女團闖金牌戰

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達25日電）賽前中華女子射箭隊教練倪大智心生一計，要求上場選手各準備10個聊天話題，女將聊得熱烈，手感也火燙，4強賽以5比3射下中國，隊史相隔16年後重返亞運反曲弓女團金牌戰。
前2天射箭登場的個人對抗賽與混雙團體對抗賽，中華隊僅反曲弓女將雷千瑩挺進銅牌戰、複合弓混雙挺進金牌戰，隊內氣氛有些小低迷，今天輪到金牌大熱門的反曲弓女團出賽，倪大智希望選手彼此「練肖話」來舒緩緊張與壓力。
倪大智胸有成竹地說：「上場前，我求大家要準備聊天話題，比賽中不能冷場。」比賽中因採輪流發射，還要等待對手成績，「我有算過，一個人準備10個話題，不多也不少，比賽剛剛好射完。」
雷千瑩和譚雅婷算是沙場老將，不需倪大智太過擔心，不過，彭家楙則是亞運菜鳥，臨場緊張難免。
倪大智透露，比賽中彭家楙的9分箭偏高，他開玩笑說：「阿楙你今天很High喔。」彭家楙楞了一下，他又接著說：「心情可以High，但箭不要太High。」話一說完，彭家楙差點笑出來，緊張的氣氛也舒緩不少。
今天中華女團首輪輪空，8強先以6比2輕取印度，4強賽再以5比3扳倒中國，是隊史相隔16年後，再次重返亞運反曲弓女團金牌戰；27日將對上南韓，挑戰亞運女團隊史首金，倪大智強調：「目標就是金牌，希望能夠帶領中華隊寫下歷史。」（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070825