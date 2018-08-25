NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

選手練肖話抒壓 中華射箭女團闖金牌戰

中央社2018/08/25 18:29
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達25日電）賽前中華女子射箭隊教練倪大智心生一計，要求上場選手各準備10個聊天話題，女將聊得熱烈，手感也火燙，4強賽以5比3射下中國，隊史相隔16年後重返亞運反曲弓女團金牌戰。

前2天射箭登場的個人對抗賽與混雙團體對抗賽，中華隊僅反曲弓女將雷千瑩挺進銅牌戰、複合弓混雙挺進金牌戰，隊內氣氛有些小低迷，今天輪到金牌大熱門的反曲弓女團出賽，倪大智希望選手彼此「練肖話」來舒緩緊張與壓力。

倪大智胸有成竹地說：「上場前，我求大家要準備聊天話題，比賽中不能冷場。」比賽中因採輪流發射，還要等待對手成績，「我有算過，一個人準備10個話題，不多也不少，比賽剛剛好射完。」

雷千瑩和譚雅婷算是沙場老將，不需倪大智太過擔心，不過，彭家楙則是亞運菜鳥，臨場緊張難免。

倪大智透露，比賽中彭家楙的9分箭偏高，他開玩笑說：「阿楙你今天很High喔。」彭家楙楞了一下，他又接著說：「心情可以High，但箭不要太High。」話一說完，彭家楙差點笑出來，緊張的氣氛也舒緩不少。

今天中華女團首輪輪空，8強先以6比2輕取印度，4強賽再以5比3扳倒中國，是隊史相隔16年後，再次重返亞運反曲弓女團金牌戰；27日將對上南韓，挑戰亞運女團隊史首金，倪大智強調：「目標就是金牌，希望能夠帶領中華隊寫下歷史。」（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070825

研調：8月電視面板大漲 9...南下嘉義勘災 蔡總統與災...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan