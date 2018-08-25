影／推翻傳統禁忌　芭樂是「綠金」不再是「忌」品

▲溪州鄉農會辦理中元節普渡準備了豐盛的供品外，供桌上特別擺上一桌「芭樂山」當供果，農會推廣在地新鮮的珍珠芭樂，用芭樂當供品越拜越旺。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

是「綠金」、不再是「忌」品！適逢中元節，彰化縣溪州鄉農會25日下午在農會西畔穀倉辦理中元節普渡，準備了豐盛的供品外，供桌上特別擺上「芭樂山」當供果，農會總幹事彭顯賦說，芭樂是溪州鄉的大宗農作物，每年多創造數十億的經濟產值，農會的存款額也達80多億元，說它是「綠金」一點也不為過，用芭樂當供品越拜越旺。

誰說芭樂不能拿來拜拜！彭顯賦駁斥這一種老舊迷思的說法，去年芭樂的價格一直維持高檔，只要種芭樂的農家收入都不錯，溪州農會依照民間習俗辦理中元普度，經西畔村三聖宮的王爺指示，25日下午2點20分進行開香，農會理監事會三巨頭率領農會幹部及員工在穀倉舉行中元普渡，農會特別將王爺神尊請至祭典會場「坐鎮」，三聖宮的誦經團也進行誦經超渡。



▲溪州鄉農會辦理中元節普渡準備了豐盛的供品外，供桌上特別擺上一桌「芭樂山」當供果，農會推廣在地新鮮的珍珠芭樂，用芭樂當供品越拜越旺。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

彰化縣議會議長謝典霖也到場參拜，謝典霖肯定農會的用心，他說，芭樂是台灣最具代表性的水果之一，過去民眾拘泥傳統，不敢拿來敬神，近年來農會倡導帶頭拜芭樂，現在連民間的廟宇都願意變，造福農家，這是全民之福。



▲溪州鄉農會辦理中元節普渡準備了豐盛的供品外，供桌上特別擺上一桌「芭樂山」當供果，農會推廣在地新鮮的珍珠芭樂，用芭樂當供品越拜越旺。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

彭顯賦表示，過去民間傳說，敬神的忌用有籽水果，尤其是芭樂吃完，拉到田間，往往就長出小芭樂，純樸的農民總認為，神明沒有把供品吃進去，代表拿芭樂敬神沒誠意；然而時代進步，家家戶戶用化糞池，怎可能再長出小芭樂，況且許多芭樂品種都是無性繁殖，芭樂也是最營養的水果。



▲溪州鄉農會辦理中元節普渡準備了豐盛的供品外，供桌上特別擺上一桌「芭樂山」當供果，農會推廣在地新鮮的珍珠芭樂，用芭樂當供品越拜越旺。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

彭顯賦強調，芭樂含有豐富的礦物質和膳食纖維，一顆芭樂的維他命C等於50顆蘋果，抗氧化能力是蘋果的7倍、奇異果的2倍，而且清除亞硝酸鹽的能力絕佳，即使稀釋100倍打成果汁，清除率仍達91%。