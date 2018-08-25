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即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
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影／蔡英文嘉義勘災　災民返家還要陸上行舟

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/25 19:34

蔡英文總統繼今(25)上午賴清德院長來嘉義縣等地視察災區後，下午1點穿著長統黑雨鞋，在陳明文立委、蔡易餘立委、張花冠縣長及地方人士的陪同下，分別前往朴子市竹村里等地探視災民、慰問國軍，並聽取未來的整體防治水患規畫簡報。

蔡英文首先前往淹水及胸的朴子市竹村里探視災民，再到布袋鎮公所慰問災民、國軍與救災志工，與淹水嚴重的布袋海埔地，慰問協助災民清潔家園的國軍慰問後，趕往布袋鎮景山漁會聽取排水工程簡報，再到東石鄉的福靈宮視察與晚餐，滿檔行程在嘉義。

蔡英文指出，嘉義縣長張花冠告訴她，嘉義縣的災情非常嚴重，所以她在不影響救災的情況下，決定先到嘉義縣第一線了解災民的需求，也將提供資源支持地方政府救災；看到大量豬隻、家禽死亡，必須清運與消毒，已請軍方化學部隊協助處理，農委會也會幫忙消毒防疫。

蔡英文表示，雨量造成的水災，不代表過去的治水努力都是白費，政府的治水的確面臨非常大的考驗，未來將會將一步全盤規劃。針對蔡英文的說法，受災戶却以為，這個核心話題內容，在823水災發生後，一直被檢驗、質疑著，尤其是台南、高雄地區，乃至於各階民意代表，最近都會在所有的場合，一致性的主動提及，甚至提到如果没有治水的努力，會淹得更慘！百姓們仍然會疑惑，「3年完30年的治水計畫，結果破功！不禁質疑人民的血汗錢到底用到那裡去了？

面對外界質疑政府治水成效，蔡英文說明，幾天的極端雨量，不代表過去的治水努力都是白費，因為站在第一線的張花冠縣長也說，靠著過去的治水工程，才能讓積水迅速消退；目前政府會把防災、救災放在第一位，將全力支持嘉義縣府和民眾一起度過災害。

災民反應，82快速道路往布袋方向，十全駕駛訓練班附近的路段，今天淹水的水位却比昨天還要更高、更慘！村民想回家，都必須改搭小艇接駁，在「陸上行舟」才能回到自己的家，很無奈。


▲蔡英文總統提說明。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.25）


▲蔡英文總統聽取規畫簡報。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.25）


▲受災民眾向蔡英文總統陳情。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.25）

 

 

關鍵字蔡英文嘉義縣張花冠勘災823
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