影／安那領團尬舞技　竟緊張到胃痛

2018超硬電司趴DANCE IN METRO，今（25）日晚間登場，JR紀言愷、NikeChen、安那、鼓鼓、頑童MJ116等藝人出席，剛卸下捷運盃捷客街舞大賽代言身分的愷樂，重拾麥克風與陳漢典搭檔主持，後台面對一群專業舞蹈老師，讓這次沒機會大展性感舞技的愷樂大感可惜，期待未來也有機會擔任尬場歌手。

開場節目由鼓鼓揭序幕，巧妙結合電音與嘻哈重拍，搭配出身台北街頭的台灣街舞團 BBOY，強烈衝擊所有在場觀眾的視聽覺，爽度破表，學生街舞團「育達高職」和「華岡藝校」，以校園爭霸方式進行團隊間的群舞Battle，兩校多年致力於培養專業表演藝術人才，氣勢震懾全場，而來自馬來西亞的「ODD」和澳門「TDSM」，則以輪流的互尬比拼戰況激烈，現場熱血氣氛陷入第一波高潮。