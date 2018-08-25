影／安那領團尬舞技　竟緊張到胃痛

2018超硬電司趴DANCE IN METRO，今（25）日晚間登場，JR紀言愷、NikeChen、安那、鼓鼓、頑童MJ116等藝人出席，剛卸下捷運盃捷客街舞大賽代言身分的愷樂，重拾麥克風與陳漢典搭檔主持，後台面對一群專業舞蹈老師，讓這次沒機會大展性感舞技的愷樂大感可惜，期待未來也有機會擔任尬場歌手。
開場節目由鼓鼓揭序幕，巧妙結合電音與嘻哈重拍，搭配出身台北街頭的台灣街舞團 BBOY，強烈衝擊所有在場觀眾的視聽覺，爽度破表，學生街舞團「育達高職」和「華岡藝校」，以校園爭霸方式進行團隊間的群舞Battle，兩校多年致力於培養專業表演藝術人才，氣勢震懾全場，而來自馬來西亞的「ODD」和澳門「TDSM」，則以輪流的互尬比拼戰況激烈，現場熱血氣氛陷入第一波高潮。
「最強怪物新人」安那為首位登場尬場藝人，以安那式Hip-Hip風格，與2018金曲獎編舞團MoveOn重新翻玩自己的主打歌〈Party Crasher〉，發揮「主場優勢」展露超強舞技。今晚擔任首位尬場藝人，昨晚總彩排緊張到胃痛，經紀人也透露從來沒看過她這麼緊張過，比登台助陣阿妹演唱會嘉賓還緊張，特別安排昨晚和今天下午兩次小巨蛋的總彩，力求最完美展現。
▲安那擔任「2018超硬電司趴表演」尬場藝人。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
▲安那因為要登台表演緊張到胃痛。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.25）
此外，張惠妹得知曾在26屆金曲獎同台飆舞的菲律賓冠軍舞團「A-Team」也獲邀演出，特別準備各種台灣美食搬進了後台，包括珍珠奶茶、車輪餅等，請安那帶到現場，慰勞特別飛來演出的大家。