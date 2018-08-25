影／中州盃267支隊伍　一連10天尬球技

邁入第13年的全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，8月24日起一連10天在中州科技大學體育館及風雨球場盛大舉行，今年共有267支隊伍報名參賽，堪稱是全台規模數一數二的籃球賽事。25日上場的是社男組、青壯組及壯年組。去年青壯組亞軍「東門鑰匙」第一場預賽遭遇「黑哨青壯」，雙方一路纏鬥，最後擁有SBL退役球員的「黑哨青壯」驚險扳倒「東門鑰匙」，奪下第一勝。



▲「亦荃」隊由亦荃水電材料公司組成，雖然球員年齡近半百，但拚戰態度與調皮指數不輸年輕人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

壯年組球員年齡為41~50歲，24日晚間「中州科大」對上「虎尾老馬」，「中州科大」以60:51技壓「虎尾老馬」，笑納第一勝。25日上午第一場由「鹿港籃委會」對上「亦荃」，「亦荃」技高一籌一路領先，終場以56:45勝「鹿港籃委會」。



▲青壯組第一場預賽「東門鑰匙」對上「黑哨青壯」，「黑哨青壯」以60:55險勝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

在青壯組比賽的部分，本組球員年齡為31~40歲，去年第二名的「東門鑰匙」，第一場預賽對上「黑哨青壯」。兩隊實力相當，「東門鑰匙」一路緊追「黑哨青壯」，到了第四節一度追平，但「黑哨青壯」穩住陣腳，最後以60:55險勝。



▲「黑哨青壯」隊由wesoul籃球服裝公司老闆陳鉦翰親自領軍，球隊中有謝志偉、高天麟等SBL退役球員，陣容堅強。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

另外一場青壯組比賽，「無名」隊以57:43勝「FUNS」，拿下第一勝門票。「無名」隊是由東海大學的畢業校友學長、學弟所組成，隊員分布在北中南部，由王介廷擔任隊長，召集隊員南征北討，參加各項籃球比賽。王介廷說，這不但可以凝聚學長、學弟的感情，而且打球健身兼減肥，大家以出遊的心情來參加比賽，他們曾在2015年拿到中州盃亞軍，這次希望力爭上游能夠拿到冠軍。



▲，青壯組「無名」隊由東海大學畢業校友組成，學長學弟好默契打贏預賽第一役。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

中州科技大學體育室黃長發主任表示，今年參賽隊數高達267隊，比賽總場次突破400場，因此比賽每天從早上8時開戰，打到晚上9時過後，雖然最近天氣有時炎熱、有時暴雨傾盆，但中州科大會為選手與觀賽民眾、家屬提供最棒的服務。26日的賽程仍為社男組、青壯組及壯年組預賽及決賽，歡迎民眾前往中州科技大學比賽現場，為球員加油按讚。