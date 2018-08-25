影／全國輪椅羽球錦標賽　魏明谷鼓勵身障朋友走出戶外

彰化縣肢體傷殘協進會25日上午在彰化縣立體育館舉辦「第四屆羽翔盃全國輪椅羽球錦標賽」，共有8隊161人參賽。彰化縣長魏明谷說，藉由運動賽事鼓勵每個人走出戶外、融入社會，也經由比賽讓選手們對自己更有自信，生命更有意義，並運動健身。

魏明谷表示，羽翔盃全國輪椅錦標賽至今已經邁入第4屆，選在彰化縣立體育館舉辦，這是台灣中部最大的室內運動場館，主辦單位及各協辦單位有錢出錢，有力出力，選手齊聚一堂也有來自中國大陸的選手，未來也希望能有更多選手來參賽，打造運動風氣，讓大家活得更健康、快樂、長壽。



▲彰化縣肢體傷殘協進會舉辦「第四屆羽翔盃全國輪椅羽球錦標賽」，鼓勵身心障礙朋友走向運動舞台。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

「第四屆羽翔盃全國輪椅羽球錦標賽」活動除使參賽者藉此以球會友、紓發工作壓力，增進正向情緒之外，並倡導全民運動，增進全民健康，而學習羽球基本功，還能鍛鍊體能外，體會球場上團體合作的胸襟，培養彼此默契，學習互相包容與互助的精神，讓輪椅羽球的技術永續的傳承下去，並進而突顯身心障礙者的毅力和專業度，帶動運動的風氣，促進身心健康，創造健康快樂的人生。



▲彰化縣肢體傷殘協進會舉辦「第四屆羽翔盃全國輪椅羽球錦標賽」，鼓勵身心障礙朋友走向運動舞台。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

開幕儀式由彰化縣肢體傷殘協進會理事長林志彥、育達慈善會長曾藍慧共同主持；縣長魏明谷期許藉此活動能鼓勵身心障礙朋友走向運動舞台，發揮運動家精神，找回生命中的自信心。