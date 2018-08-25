亞運／台灣雙李配爆冷扳倒世界第4　強勢殺進最後8強

周天成此役首局維持本屆賽會的好手感，一開始取得13:9的優勢；不過Wangcharoen在暫停回來之後發揮「黏功」，難纏的防守給周天成造成不少麻煩，並一度將分數追成18:19僅1分落後。但好在小天還是很快穩定下來，取得局點後用一次漂亮的扣殺、以21:18先下一城。

雅加達亞運今(25)日進行羽球的16強賽，我國男雙「雙李配」李洋/李哲輝爆冷擊敗世界第4的大陸組合劉成/張楠、殺進最後8強。另外我國男單「一哥」周天成也艱辛擊敗泰國新生代好手Kantaphon Wangcharoen，也取得了晉級的資格。

第2局Wangcharoen依然鬥志高昂，並且取得9:5的領先，周天成在這一局似乎不太適應對手網前拉吊的節奏、頻頻失誤，也以13:21讓出。

決勝局周天成調整了自己的心情，打得更有耐心，進攻效率也增加不少，終於順利擺脫了泰國小將的糾纏，最終以21:11拿到了8強的門票。

至於台灣另一好手王子維，今年整體狀況不佳，到了亞運也沒能改善，今天對上香港二哥黃永棋，陷入苦戰。首局他失誤過多，快速的以12:21讓出，次局雖以21:16扳回一城，但決勝局黃永棋捲土重來、以21:13拿下，也將王子維淘汰出局。

而男雙方面，「雙李配」李洋/李哲輝再次遇到老對手劉成/張楠，雙方日前在男團碰頭，雙李配一直打到最後才以些微差距輸掉，中華隊也因此止步4強。

不過此役再度交手，他們沒打算再讓對手順利過關，首局雙方纏鬥到最後，才由大陸組合以22:20率先拿下；不過雙李配在第2局火力全開，打得對手難以招架，以21:16扳回一城。

決勝局李洋/李哲輝延續高昂的士氣，開局就打出了5:1的領先，不過劉成和張楠畢竟也是世界前5的高手，在暫停後又將分數給追上；但雙李配展現超強心理素質，穩住己方陣腳、沒有讓對手有可趁之機，最終以21:16擊敗對手，殺到最後的8強。